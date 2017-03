Fomento no logra un acuerdo sobre la estiba y lleva el Decreto al Congreso sin respaldo del sector

Los sindicatos y la patronal de la estiba no han logrado alcanzar un acuerdo en su reunión de este miércoles sobre la propuesta que el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, les planteó al inicio del encuentro para pactar en materia laboral ante la reforma del sector que promueve.

Fomento presentará así mañana jueves en el Congreso el Decreto Ley que articula la reforma sin el pretendido respaldo del sector con el que, a su vez, buscaba recabar el apoyo de los grupos parlamentarios al texto normativo, un respaldo que hasta ahora no tiene.

El acuerdo 'in extremis' la víspera de la votación en el Parlamento no habría sido posible de modo alguno, dado que a la reunión no han asistido los máximos representantes de sindicatos y patronal, dado que se trataba de un encuentro técnico, esto es, de los abogados de las partes "sin capacidad de negociar y pactar".

No obstante, el contenido de la propuesta de acuerdo planteada por sorpresa por De la Serna al comienzo de la reunión, tampoco parece contar con el respaldo de empresas y trabajadores.

"En nuestra opinión, el documento presentado por el ministro no cumple en modo alguno la garantía de mantenimiento del empleo", indicó Víctor Díaz, uno de los asesores de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, al término de la reunión sobre la propuesta del ministro. "Lo único que hace es volver a emplazar a sindicatos y patronal a que negocien sobre la subrogación de los trabajadores", añadió.

En cuanto al plan de prejubilaciones voluntarias, el asesor de Coordinadora apuntó que puede ser una medida "positiva, pero insuficiente", dado que considera "difícil" que "un trabajador del gremio decida dejar de trabajar voluntariamente".

De su lado, el representante de la patronal de empresas estibadoras Anesco, Pedro García, se limitó a "agradecer" la presencia del Gobierno en la reunión, y a indicar que "estudiarán la propuesta que ha presentado".

Lo único que acordaron sindicatos y patronal es ponerse en contacto en la tarde de mañana jueves, una vez que se conozca si el Decreto Ley de reforma de la estiba es aprobado o rechazado por el Congreso.

En función del resultado de esa votación, los sindicatos decidirán si mantienen los paros aún convocados en los puertos, que comienzan el viernes, y determinarán nuevas reuniones para negociar.

