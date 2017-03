Central Lechera Asturiana centra su estrategia en hacer productos 100% naturales

La marca láctea Central Lechera Asturiana ha puesto en marcha un nuevo proyecto que la convierte en la única empresa del sector comprometida en hacer productos 100% naturales y sostenibles, sin ingredientes artificiales, según ha explicado el director general de la compañía, Armando Tellado, y el director de marketing, Juan Povedano.

Ambos han protagonizado la presentación de este proyecto, que propicia que los productos de Central Lechera Asturiana que llegan al público contienen exclusivamente productos naturales. Con ello buscan diferenciarse de sus competidores, al no incluir ni aditivos artificiarles, ni conservantes artificiales ni estabilizantes.

A pesar del esfuerzo y la investigación que ha supuesto poder llevar el producto final sin conservantes, colorantes ni estabilizantes, los dos directivos ha confirmado que no se subirán los precios.

El principal objetivo, han explicado, es ofrecer a los clientes un producto que "sabe mejor" y que es "más sano". Además, en Central Lechera Asturiana han decidido cambiar las etiquetas para que sean más "claras" y "limpias", de tal forma que el consumidor pueda informarse con más claridad y comparar con las de los productos de la competencia que sí incluyen aditivos.

"Defender lo natural en todo es lo que hemos hecho siempre y ahora con este proyecto nos ratificamos aún más en nuestro compromiso de ofrecer alimentos sanos, naturales y sabrosos", ha dicho Tellado en la presentación. Ha explicado que su oferta, centrada en lo natural y en no utilizar aditivos, les convierte en una marca única frente a sus competidores.

"Esta apuesta no tiene marcha atrás", ha señalado Tellado, que ha señalado que actualmente el 98% de los productos de Central Lechera Asturiana contienen exclusivamente ingredientes naturales. En el otro 2% restante aún no ha podido conseguirse. En el caso de que no puedan hacerlo retirarán del mercado ese 2%.

Esta estrategia responde a los valores de la marca y que Tellado ha enumerado: "naturalidad", "compromiso" y "honestidad". En este sentido, y con esta profundización en "lo natural", Tellado ha dicho que respetar esos valores y la "esencia" de la compañía, también conlleva "renuncias" a determinadas cuestiones, como la de ganar más dinero.

En cualquier caso, lo que persiguen con el proyecto es ofrecer a los clientes un producto más sano, de tal forma que la marca pueda situarse en una posición preferente, gracias a haber sabido responder a las necesidades y al bienestar de la sociedad.

El proyecto está enmarcado en el Plan Estratégico 2015-2019 de la compañía. "Queremos incrementar nuestro liderazgo en el mercado con una propuesta única avalada por nuestro saber hacer desde hace casi cincuenta años", ha señalado.

"Lideramos el sector reinventando nuestra esencia, somos naturales en el origen y en nuestra forma de vida, somos la única marca láctea con esta oferta de productos 100% naturales", ha apuntado Povedano.

A partir de este jueves, Central Lechera Asturiana ha puesto en marcha una nueva campaña publicitaria en diferentes medios con el mensaje 'Lo natural, natural te sabe mucho mejor'.

Tellado también ha explicado que la referencia al origen asturiano va a estar muy presente en la campaña. "En un mundo en el que una de las palabras más utilizadas es 'posverdad', nosotros queremos decir 'verdad'", ha señalado el directivo, que ha explicado que Central Lechera aspira no sólo a vender productos, sino, sobre todo, a vender salud a través de una "alimentación más sana".