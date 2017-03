El Gobierno afirma sobre Electricaribe que tiene una "posición clara" de apoyo a las empresas españolas

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navía, ha asegurado respecto a la actuación de Colombia sobre la filial de Gas Natural Fenosa, Electricaribe, que el Gobierno tiene "una posición clara" de apoyar los intereses de las empresas españolas y defender el cumplimiento de los tratados firmados de inversión internacional.

En declaraciones tras su participación en el Balance Energético de 2016 y Perspectivas para 2017 organizado por Enerclub, Navía señaló que el Gobierno de España tiene "la obligación" de apoyar los intereses de las empresas españolas en el exterior.

No obstante, el secretario de Estado de Energía recordó que no se puede entrar "en las decisiones energéticas de otros países, igual que no queremos que entren en las nuestras".

Respecto al procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España por las limitaciones accionariales y de derechos de voto en REE y Enagás, Navía indicó que el Gobierno está preparando su respuesta, aunque defendió que el régimen español a este respecto "está justificado y no debería ser problemático".

"Si se mira la estructura de accionariado de las entidades equivalentes en Europa o son públicas y tienen limitaciones parecidas o tienen una estructural accionarial. Esa estructura a nivel europeo es bastante habitual", dijo al respecto.

En lo que respecta al sector del carbón, el secretario de Estado de Energía subrayó que Bruselas es clara respecto al tema de las inversiones medioambientales en estas centrales, con una "posición muy definida que va a ser difícil cambiar", y señalo que el objetivo es buscar mecanismos y asegurar que las centrales térmicas sigan "contribuyendo al 'mix' energético". "Creo que lo importante es que el sector trabaje en ser competitivo de aquí a 2018", afirmó.