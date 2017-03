Melià Hotels International estrena un nuevo portal multidispositivo y orientado al servicio al cliente

Melià Hotels International lanza un nuevo portal enfocado a la venta y a la consulta a través de diferentes dispositivos. El proyecto ha sido llevado a cabo por la consultora digital Multiplica y ha abarcado la conceptualización y el diseño de la presencia digital de la cadena hotelera a través de su site: http://www.meliahotelsinternational.com/.

Del mismo modo, ha contemplado toda la parte pública y privada, incluyendo todo el proceso de reserva, el programa de fidelidad Meliá Rewards, Mice y Meliá Pro (su portal de agentes y agencias de viajes), según informa la consultora Mutiplica en un comunicado.

Así, el proyecto comenzó, en primer lugar, con la detección y el estudio de las necesidades de los usuarios y clientes de la cadena, teniendo en cuenta los diferentes públicos y enfatizando una vocación comercial en los distintos puntos de contacto.

DETECCION DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y DIFERENTES PUBLICOS De este modo, se consiguió diseñar un nuevo 'site' muy enfocado a la venta y a la consulta multidispositivo, dando continuidad a la experiencia.

Por otro lado, con el fin de comenzar el rediseño, primero se analizaron las métricas del 'site' para poder conocer el comportamiento de los usuarios y, sobre todo, dónde se producían los principales 'pain points' y caídas en el 'funnel' del proceso de reserva.

En cuanto al diseño, desde la consultora se han respetado las líneas básicas del diseño definidas por Melià "pero dando lugar a un diseño nuevo y más fresco".

ANALISIS DE LAS MEJORES 'BEST PRACTICES' Del mismo modo, también se llevó a cabo un análisis del sector 'travel online', no sólo cadenas hoteleras, sino tambien OTA's y 'sites' similares, con el fin de detectar las mejores 'best practices' a nivel de experiencia de usuario y conversión.

En este sentido, se definió un proceso de reserva único para todas las marcas y hoteles, con 'cross-selling' y 'up-selling' incorporados dentro del flujo.

2016, AÑO DE CRECIMIENTO DE LA CADENA HOTELERA La cadena Melià Hotels International es un "claro referente" en el sector, es una de las más grandes del mundo, con siete reconocidas marcas y más de 370 hoteles en 43 países de 4 continentes.

En 2016, sus cifras de crecimiento confirman esa posición. El pasado año registró un incremento anual de un 30% en Melia.com y una facturación de 430 millones de euros. En Melià Rewards se registró un crecimiento de ingresos de más de un 43%.