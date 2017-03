Madrid defiende que está abierta a la inversión pero que el proyecto de Cordish no se puede tramitar como CDI

Alsina descubre que Iglesias no tiene ni pajolera idea de lo que habla: "No conoce el auto de procesamiento pero opina todo el rato sobre lo de Alsasua"

¿Sabes por qué Melania no se acuesta con su marido Donald Trump?

8.

Griso le da a Iglesias en todo su ego por escrachar a los medios: "Que a mí me señale no me afecta"