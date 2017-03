Rubén Sánchez asume la vicepresidencia de Facua tras su asamblea general

La XI asamblea general de Facua-Consumidores en Acción ha congregado este sábado en Sevilla a 50 delegados que participan en representación de sus organizaciones y delegaciones en las 17 comunidades autónomas y, en la misma ha sido elegido Rubén Sánchez como vicepresidente de la organización.

En el acto, que ha comenzado a las 11,00 horas, se han aprobado tanto los balances de actividades y económico de la asociación correspondientes al último año como el plan de acción y los presupuestos para este ejercicio. Facua remitió el pasado mes de febrero a sus socios de pleno derecho la documentación de la asamblea general para que aportasen sus valoraciones y enmiendas.

La organización de consumidores ha aprobado en asamblea general extraordinaria la modificación de sus estatutos para fortalecer su dirección colectiva con la incorporación de una vicepresidencia, que desempeñará la portavocía de la asociación.

Rubén Sánchez (Sevilla, 1974), periodista y activista de Facua desde 1993, ha sido elegido por unanimidad por la asamblea de Facua para asumir esta nueva responsabilidad. Propuesto por la junta directiva, compuesta por 19 socios, su candidatura a la vicepresidencia era la única que se presentaba, la cuál ha estado abierta a las propuestas de todos los socios de pleno derecho de Facua.

"Estamos convirtiéndonos en un contrapoder muy molesto", ha señalado Sánchez tras ser elegido vicepresidente de Facua. "Y cada vez son más los que nos piden que no nos metamos en política y nos limitemos a tramitar reclamaciones. Reclamaciones que crecen en paralelo a los fraudes que ningún gobierno quiere o se atreve a frenar, porque ni castigan a las empresas que los cometen ni desarrollan avances legislativos que aumenten la protección de los consumidores. Todo lo contrario, las nuevas leyes nos recortan derechos para aumentar el poder de las grandes empresas; el poder de los titiriteros verdaderamente peligrosos, los que manejan los hilos de la política".

"No nos vendemos, no nos sometemos. Eso es lo que nos convierte en molestos y peligrosos para el poder", ha advertido el nuevo vicepresidente de Facus. "Y es lo que hace que nos estemos ganando tantos enemigos que nos tienen en el punto de mira. Su problema es que mientras nos disparan, mientras intentan atemorizarnos con amenazas, mientras usan todos los medios a su alcance para montarnos campañas de difamación con el objetivo de que los consumidores dejen de confiar en nosotros, mientras los titiriteros y sus lacayos trabajan para hacernos desaparecer, Facua no para de crecer".

Sánchez ha concluido dando las "gracias a los cientos de activistas que luchan cada día por fortalecer este proyecto, a los cerca de 200.000 consumidores que forman parte de Facua y a los millones de personas que confían en nosotros y nos hacen cada día más fuertes en la lucha contra los abusos".

El año pasado, Facua celebró su 3er Congreso, en el que fueron reelegidos Paco Sánchez Legrán y Olga Ruiz Legido como presidente y secretaria general de la asociación.