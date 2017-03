Despedido por pedir días libres en su trabajo para donar a la hija el hígado

Un hombre ha sido despedido de su trabajo tras pedir unos días libres para someterse a una operación de la que dependía la vida de su hija, necesitaba una donación de hígado. Pero la respuesta del responsable de recursos humanos de su empresa despedirle para poder "dedicarse mejor a cuidar de su hija",

La Asociación Española de Ayuda a Niños con enfermedades hepáticas y trasplantados hepáticos ha puesto en marcha una iniciativa a través de la plataforma change.org para denunciar este tipo de injusticias y solicita un cambio legislativo para evitar que se produzcan. La petición ha sido firmada por más de 250.000 personas.

Piden que estos casos sean considerados como bajas laborales, ya que actualmente tienen el carácter de operaciones voluntarias y, por lo tanto, la ley no ampara frente a las empresas a las personas que deciden ser donantes vivos de órganos.

"Soy donante vivo de órganos. La vida de mi hija dependía de que yo le donara parte de mi hígado. Así que me pedí unos días de baja y otros de vacaciones para poder desplazarme a Madrid y someterme a la operación. A una semana de la intervención, fui llamado al despacho del director de Recursos Humanos y me despidieron. Lo que más me dolió fueron sus palabras: 'Así podrá usted dedicarse mejor a cuidar a su hija'", así cuenta el padre su experiencia.