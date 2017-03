El regulador multa a BT con 49 millones por el incumplimiento de contratos con proveedores

El regulador del mercado de telecomunicaciones de Reino Unido, Ofcom, ha impuesto a BT una multa de 42 millones de libras (49 millones de euros) después de que la operadora británica redujese de forma sistemática los pagos compensatorios a otros proveedores de telecomunicaciones por retrasos en la instalación de redes de alta velocidad en 2013 y 2014.

La investigación del regulador concluye que Openreach, la filial de infraestructuras de BT, abusó de los términos de los contratos que permitían reducir el pago de las indemnizaciones a otros proveedores por no ofrecer a tiempo servicios 'Ethernet'.

"Hemos descubierto que BT incumplió nuestras reglas al no pagar a otras compañías de telecomunicaciones una compensación adecuada cuando estos servicios no fueron entregados a tiempo", comentó al respecto el director de investigaciones de Ofcom, Gaucho Rasmussen, que subrayó que el regulador "no tolera" este tipo de comportamientos.

"Estas líneas de alta velocidad son una parte vital de la columna vertebral digital de este país. Millones de personas confían en la red de BT para el teléfono y los servicios de banda ancha que usan diariamente", agregó.

No obstante, la multa de 42 millones de libras (49 millones de euros) está rebajada en un 30% después de que BT se reconociese culpable y estableciese un plan para compensar a los proveedores afectados, entre los que se encuentran Vodafone y TalkTalk.

Además, BT asumirá el pago de 300.000 libras (346.824 euros) adicionales por no haber proporcionado "información precisa y completa" durante la investigación.