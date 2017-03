Una veintena de denominaciones de origen celebran el 20 de mayo por primera vez el 'Día movimiento vino DO'

Un total de 23 Denominaciones de Origen celebrarán por primera vez el 20 de mayo en España el 'Día movimiento vino DO' con el objetivo de disfrutar y acercar el vino con DO al público en general y a los jóvenes en particular, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

En concreto, esta iniciativa está concebida como una jornada festiva, popular y participativa en la que el gran protagonista será el vino con Denominación de Origen.

El acto central será un gran brindis colectivo, a las 13.30 horas, en el que miles de personas a la vez, desde distintos puntos de España brindarán simultáneamente por el vino con D.O., un sencillo gesto con el que poner en valor la calidad de este producto y acercarlo a aquellos que aún no lo han descubierto.

Por el momento, las Denominaciones de Origen que se han sumado a la celebración de este día son las de Alicante, Almansa, Arlanza, Binissalem-Mallorca, Bizkaiko Txakolina, Calatayud, Cariñena, Catalunya, Cigales, Condado de Huelva, Jerez-Xéres-Sherry, La Mancha, Madrid, Montilla-Moriles, Navarra, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribera del Guadiana, Rioja, Valdepeñas, Valencia, Utiel-Requena y Yecla.