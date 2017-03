El fin del roaming provocará nuevas subidas de tarifas que beneficiarán a ricos frente a pobres, según Altran

La nueva regulación sobre el 'roaming' aprobada por la Unión Europea, podría provocar "una transferencia de renta de pobres a ricos", ya que puede conllevar una subida de tarifas nacionales que compense el coste que tendrá este servicio para los operadores, según el un informe de Altran España.

El informe 'Zero Roaming. A pitfall of European regulation' señala que una de las principales consecuencias de la iniciativa RLAH (Roaming like at home) explica que los operadores "pueden verse forzados" a incrementar las tarifas domésticas en caso de que los costes reales de operación de red sean superiores al precio fijado en la regulación.

En este nuevo entorno, los usuarios que viajan con mayor frecuencia al extranjero pagarán menos durante sus viajes a costa de los que no lo hacen, que suelen ser los usuarios con menor poder adquisitivo, quienes pagarán más por el aumento de las tarifas domésticas.

Asimismo, el informe elaborado por Altran España alerta de la posibilidad de que ciertos operadores busquen "estrategias alegales" para minimizar el impacto o sacar provecho de la regulación.

Además, señala que la potencial dificultad para monitorizar la cláusula de 'uso razonable' podría favorecer el fraude en las telecomunicaciones con los llamados "falsos itinerantes", aquellos que contraten las tarifas en un país de Europa en el que el coste tarifario sea más bajo, pero utilicen los servicios en España.

Por otro lado, el estudio remarca que la nueva normativa no ha considerado de la manera adecuada la estacionalidad, ya que las redes móviles de las poblaciones con alta capacidad turística tienen que ser diseñadas y dotadas de capacidad para dar servicio durante unos meses a una población flotante, varias veces superior a la autóctona.

"De esta manera, cuando los turistas se van, las redes quedan infrautilizadas durante gran parte del año, generando una infraestructura sobredimensionada que no genera ingresos a los operadores", concluye.