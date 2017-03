Revilla está "muy cabreado" con el "pelotazo" de Cataluña mientras Cantabria no recibe "nada"

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ha dicho que está "muy cabreado" con el "pelotazo" de 4.200 millones que recibirá Cataluña del Estado, cuando éste no cumple sus compromisos con esta región, que no recibe "nada".

Revilla se ha pronunciado así tras el anuncio este martes del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de inversiones en obra pública en Cataluña por valor de 4.200 millones de euros durante la actual legislatura.

"Veo a Rajoy en Barcelona tirar dinero, 4.200 millones en obras que incluso algunas son competencia de la Generalitat... ¡Vamos a ver! Y además lo hace en un lugar donde no acude nadie a darle las gracias", ha censurado el presidente, que ha confesado que está "muy cabreado" por esta cuestión.

"A mí me hace un pelotazo de esos en la parte proporcional que corresponde a Cantabria y voy con una pancarta a Moncloa a darle las gracias", ha asegurado Revilla a preguntas de la prensa, momentos antes de hacerse públicos los datos de déficit correspondientes a 2016, según los cuales Cantabria ha duplicado el objetivo (1,4% del PIB).

Al respecto, Revilla ha insistido en que el Gobierno de España "no cumple con Cantabria" y ha anunciado que está esperando a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, diga que la comunidad no ha cumplido el déficit para sacar "la lista completa" de compromisos no satisfechos del Estado con la región.

En concreto, se ha referido a los cien millones para el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla más la aportación del año pasado "que todavía no han hecho"; el copago al 50% de la dependencia, cuando el Estado solo ha abonado el 20%; o el medicamento para el tratamiento de la hepatitis C.

"Nos cuesta 19 millones que la gente no se muera de hepatitis C; el Gobierno dijo que iba a aportar y ni un euro", ha denunciado Revilla.

"Me parece muy bien que todo el mundo reciba dinero, pero lo que es nosotros, ni un euro", ha censurado, y ha asegurado que si el Gobierno de España "nos mandara todo lo prometido que no ha llegado, estaríamos en superávit de manera tremenda".

"PASAMOS DIETAS DE MENUS DE 10 EUROS" "La comunidad más austera de España es ésta, aquí no hay ni un despilfarro de nada: no tenemos televisión autonómica, no tenemos consejo consultivo ni defensor del pueblo; esos organismos que España está lleno de ellos y que cuestan un montón", ha subrayado el presidente cántabro.

Al hilo, ha apuntado el supuesto de que "ahora nos digan que tampoco cobremos nosotros, que también somos los que menos cobramos de España y que pasamos dietas cuando vamos de viaje de menús de 10 euros".

En este sentido, ha cuestionado si el hecho de que Cantabria sea "una región ideal como no la hay" --ser española, acatar lo que dicen las instituciones y acudir a las convocatorias nacionales-- no está jugando en su contra. "A ver si resulta que los que no lo hacen van a ser premiados", ha apuntado.

"CABREO" CON DE LA SERNA El presidente también ha dicho que le ha "cabreado bastante" que el ministro de Fomento, el santanderino Iñigo de la Serna, anuncie como "gran aportación" que su departamento está dispuesto a financiar el 50% de una obra que es "competencia exclusiva del Gobierno de España", como es el soterramiento de las vías de Feve en Torrelavega.

Como los vecinos "no tienen la culpa", para que la obra se realice, "tendremos nosotros que aportar el 50% restante", ha denunciado.

"Si alguien encuentra una pala de obra en Cantabria que ponga Ministerio de Fomento, invito a comer", ha dicho Revilla.

Y se ha preguntado cómo va a crecer la región si más de un punto y medio del crecimiento del PIB corresponde a inversión del Estado "y aquí no hay nada".

"Milagroso que estemos como estamos y que seamos la cuarta comunidad autónoma que más paro ha reducido en un año, 6.000 personas; algo estamos haciendo, estamos remontando", ha asegurado.