Cordish construirá todo su proyecto y lo compara con un "puzle"

El vicepresidente ejecutivo de Diseño y Desarrollo de Cordish, Abraham Rosenthal, ha asegurado este viernes que la compañía construirá la totalidad del proyecto que tiene previsto levantar en Torres de la Alameda y que ha comparado con un "puzle" que, en su opinión, "va a ser mejor y más rentable cuando estén todas las piezas".

Así lo ha dicho Rosenthal en una entrevista concedida a Europa Press una semana después de conocerse que la Comunidad de Madrid ha rechazado tramitar su proyecto Live Resorts Madrid como Centro Integrado de Desarrollo (CID) al considerar que no cumple todos los requisitos que requiere esta figura.

Rosenthal se refería así a uno de los escollos que ha puesto el Ejecutivo autonómico a la hora de dar luz verde a tramitar el proyecto como CID. Y es que la Comunidad de Madrid no ha visto bien que en un principio sólo se vaya a construir una fase.

"Nosotros vamos a invertir 600 millones de nuestro propio dinero desde el principio y no lo vamos a hacer a la ligera, ni vamos a abandonar una inversión de ese tipo. Además, el proyecto va a ser más rentable cuanto mas grande sea", ha asegurado el directivo de Cordish.

Según ha relatado, el proyecto está compuesto de "elementos que son como las piezas de un puzle. "Pensamos que cuando estén todas las piezas es cuando el proyecto va a ser mejor y más rentable y por lo tanto, siempre construimos todas las piezas porque es cuando el proyecto se convierte en un polo de atracción", ha remarcado.

Rosenthal ha explicado que el pasado miércoles se reunieron con representantes del Ejecutivo autonómico, una cita que, según ha asegurado, fue "muy constructiva" y en la que los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda les explicaron los "principales problemas que querían que les aclarasen".

Uno de los temas abordados fue qué parte del proyecto están comprometidos a construir y ellos comunicaron que están, y "siempre, desde el principio" han estado, comprometidos con la construcción de la totalidad del proyecto de 2.200 millones de euros, ha explicado.

MALENTENDIDO EN LA TRADUCCION A su juicio, "en algún momento ha habido algún malentendido en la traducción de la documentación o en alguna de las frases" que han utilizado en la documentación y la Comunidad consideró que sólo se comprometían a la construcción de la primera fase.

Sin embargo, ha señalado que explicaron que van a construir esa primera fase de 600 millones de euros, que si hace falta, pueden construir con "recursos propios sin que haga falta recurrir a ninguna financiación bancaria ni ningún socio" y que "un proyecto de esta magnitud nunca se construye de una sola vez", sino que "siempre se hace por fases".

El calendario exacto es difícil de predecir, ha destacado el directivo de Cordish; quien, no obstante, ha apuntado que "después de haber anunciado el proyecto en diciembre ha habido muchísimo interés por parte de muchísimas empresas que quieren participar en el proyecto" y en esa primera fase van a incluir más elementos que los que habían previsto inicialmente y habían mostrado a la Comunidad.

En este punto, ha señalado que hay una empresa de espacios comerciales que quiere construir con ellos 20.000 metros cuadrados desde la primera fase. También van a construir una laguna con una playa de arena en el lado oeste con restaurantes y tiendas a su alrededor. "La fase central incluye toda clase de actividades culturales y deportivas", ha apostillado Rosenthal apuntando al carácter multisectorial del proyecto.

También están hablando con un museo infantil en Madrid, que "tiene mucho interés en montar una sucursal en el proyecto" y en la fase inicial incluirán también conexiones con el corredor de senderismo nacional que linda con el proyecto. Tienen previsto conectarlo con un circuito de 4 kilómetros de senderismo para correr, donde también instalarán estaciones para estirar y hacer ejercicio como yoga o pilates.

Cuando el proyecto esté completamente terminado va a haber un teatro musical tipo Broadway y otro tipo circo acrobático. A este respecto, ha asegurado que la compañía que se dedica a eso tiene "muchísimo interés" y ha relatado que la semana pasada estuvieron con el presidente y el consejero delegado de esa empresa y les trasladaron que por lo que veía en el proyecto es "donde quieren instalar el centro permanente en Europa".

El área también va a incluir 10.000 metros cuadrados de espacios de convenciones y un hotel con 1.200 habitaciones, ha relatado Rosenthal, quien ha indicado que "ahora mismo el hotel más grande que hay en Madrid tiene sólo 800 habitaciones y mucha menos zona de convenciones".

En esta línea, ha añadido que además del hotel principal va a haber dos hoteles más, por lo que en total va a haber 2.700 habitaciones, lo que "va a ayudar a traer a Madrid a traer muchas más convenciones y congresos internacionales". Y es que, a su juicio, "a Madrid se le están escapando" muchas de esos eventos "porque no hay una sola zona donde haya suficientes camas hoteleras suficientes".

PAGARAN ELLOS LAS INFRAESTRUCTURAS El otro tema abordado fue el coste de infraestructuras de 340 millones de euros que, según ha indicado, la Comunidad pensó que tendría que asumir. Ellos les contestaron que no les habían pedido que invirtieran "ni un euro en infraestructuras". "Esa cantidad no tiene ningún sentido porque nosotros no pedimos absolutamente ninguna inversión pública", ha aseverado.

De hecho, ha precisado que han analizado las necesidades de accesos del proyecto y han contratado una consultoría de infraestructuras de transportes madrileña, que ha calculado que si hubiese que acometer algún tipo de obra en la carretera que pasa por delante del proyecto (M-224) o en algún intercambiador el coste total sería de 15 millones. Además, ha indicado que hay dos intercambiadores "completamente nuevos y solo habría que ampliarlos".

"Para nosotros es importante que la gente le resulte cómodo y fácil el acceso al proyecto y que el tráfico no vaya a ser un problema", ha remarcado.

SU PROYECTO "CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS" Así las cosas, el directivo ha asegurado que lo que han propuesto "efectivamente" va a dar lugar a un proyecto que cumple todos los requisitos que habían tratado previamente con la Comunidad.

"Estamos siempre haciendo pequeñas modificaciones en el diseño porque una empresa quiere este espacio o aquel, pero el proyecto de 2.200 millones sigue siendo el mismo, las 114 hectáreas son las mismas, los costes de infraestructura y urbanización son los mismos", ha recalcado.

En este punto, ha considerado que cuando tengan la oportunidad de presentar estos datos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que aún no tienen fecha, "se dará cuenta" de que lo que le contaron en diciembre y generó tanto "entusiasmo" por el proyecto "sigue estando ahí".