La venta del Edificio España de Madrid a Trinitario Casanova se retrasa

El cierre de la compra del emblemático Edificio España de Madrid por parte de Baraka, el grupo de Trinitario Casanova, se ha retrasado debido a que el actual propietario del inmueble, el grupo chino Wanda, no ha podido presentar la escritura porque no ha formulado, aprobado y presentado aún las cuentas del ejercicio fiscal de 2016.

Casanova reiteró en un comunicado su "firme compromiso" y su "máxima ilusión" en el proyecto de rehabilitación del inmueble, "estando ya organizados los trabajos de construcción de modo inmediato", una vez se cierre la compraventa.

Baraka detalló que estaba previsto materializar este viernes la compra del edificio a la sociedad actualmente propietaria y que incluso se habían personado para ello en la notaría.

No obstante, el cierre de la transacción ha sido "imposible", porque no se ha otorgado la escritura pública de compraventa por parte de la vendedora, el grupo Wanda. La compañía china ha argumentado que no ha formulado, aprobado y presentado las cuentas del ejercicio fiscal correspondiente a 2016.

"Por consiguiente, siendo una responsabilidad del administrador saliente, queda pospuesto el otorgamiento de dicha escritura, hasta el momento en el que Grupo Wanda proceda con dichos requisitos previos a la firma", concluyó el grupo de Casanova.

Baraka prevé acometer una rehabilitación integral de edificio, respectando su arquitectura, para que alberge un hotel y una zona comercial, entre otras dotaciones.