(Ampl.) Pepephone (MásMóvil) comienza a ofrecer fibra óptica de 300 Mbps

Pepephone (MásMóvil) ha comenzado este lunes a ofrecer a sus clientes la posibilidad de contratar fibra óptica de 300 Mb simétrica para sus servicios de banda ancha fija a un precio de 34,60 euros al mes más un único pago 190 de euros en concepto de alta de línea y router.

Según informa la operadora en un su blog, el precio de 34,6 euros anunciado será siempre el mismo, ya que asegura que no crecerá al cabo de los meses, "sino más bien al contrario". De hecho, se compromete a, si mejoran el precio, aplicárselo automáticamente primero a los clientes que tengan en ese momento.

Pepephone detalla que la contratación de su nuevo servicio de fibra óptica conllevará un coste de 150 euros en concepto de alta, así como 40 euros más por el router. El alta de línea se puede abonar mediante un pago único de 150 euros o un pago inicial de 50 euros y diez mensualidades de 10 euros.

Además, la compañía agrega que no ofrece teléfono fijo, por lo que no hay cuota de línea adicional, e incide en que su oferta no conlleva ningún tipo de compromiso ni de permanencia. "Queremos que disfrutes del servicio libremente y si deseas cambiar o marcharte lo hagas sin penalizaciones", resalta.

La oferta de servicios de fibra por parte de Pepephone es una consecuencia de la adquisición del operador por parte del grupo MásMóvil el pasado año por 158 millones. De hecho, Pepephone ya estaba ofreciendo sus servicios de ADSL con la red de MásMóvil.

Con esta nueva tarifa, las tres principales marcas del grupo (MásMóvil, Yoigo y Pepephone) ya cuentan con oferta de fibra óptica, que en todos los casos llega a siete millones de hogares, cifra que se ampliará con nuevos despliegues o gracias a su acuerdo con Orange.