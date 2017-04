Apple dejará de utilizar los procesadores gráficos de Imagination Technologies, que cae un 70% en Bolsa

Apple dejará de utilizar los procesadores gráficos (GPU) de Imagination Technologies en sus nuevos productos durante los próximos 15 o 24 meses, según informó el fabricante británico, cuyas acciones han llegado a caer hasta un 71,7% en la sesión de este lunes en la Bolsa de Londres.

En concreto, la firma de Cupertino ha notificado a Imagination que no utilizará su propiedad intelectual en sus nuevos dispositivos, puesto que ha estado trabajando en un diseño de gráficos independiente con el objetivo de tener un mayor control sobre sus productos y reducir su dependencia del fabricante establecido en Reino Unido.

No obstante, Imagination alega que será "extraordinariamente difícil" para Apple, que ha afirmado que no pagará más 'royalites' por los procesadores gráficos, diseñar una nueva arquitectura gráfica que no viole sus derechos de propiedad intelectual.

De este modo, la firma británica ha requerido a Apple que demuestre que no infringirán sus patentes, propiedad intelectual e información confidencial, solicitud declinada por la compañía fundada por Steve Jobs.

Apple es uno de los principales clientes de la firma británica, ya que tanto el iPhone, como el iPad y el iPod, así como los televisores y los relojes fabricados por la compañía californiana, utilizan los procesadores gráficos de Imagination, lo que ha provocado que las acciones de la firma británcia llegasen a caer hasta un 71,7% en los primeros instantes de cotización en la sesión de este lunes en el parqué londinense.

La compañía de la manzana, además, es el cuarto accionista de Imagination Technologies, con un 8,48% del capital a fecha del 30 de abril de 2016, según se desprende del informe anual de la compañía correspondiente a su ejercicio 2016.