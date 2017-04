Acciona ficha como consejera a una experta en cambio climático

Acciona nombrará como nueva consejera independiente a Karen Christiana Figueres, actual vicepresidenta del Global Covenant of Mayor for Climate and Energy y líder para el cambio climático del Banco Mundial.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales aprobará este nombramiento en la junta general de la compañía convocada para el próximo 18 de mayo.

Acciona también someterá a los socios el reparto de un dividendo de 2,875 euros por acción el próximo 3 de julio.

Además, la junta deberá ratificar la elección de KPMG como firma auditora de laempresa este ejercicio, así como de 2018 y 2019.