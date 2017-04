José María Ruiz Mateos: un cadáver exhumado y 5000 millones en juego

Juan Ignacio Gonzalo, titular del juzgado de Primera Instancia Número 2 de Pozuelo de Alarcón, ha dado la orden de exhumar el cuerpo del empresario para cotejar su ADN con el de Adela Montes de Oca, que asegura ser hija del empresario.

La exhumación tuvo lugar este viernes 7 de abril de 2017, en el cementerio de Rota (5.000 millones en juego: Esta mujer logra que desentierren y analicen el cadáver de Ruiz Mateos).

La supuesta hija de Ruiz Mateos vive en Chicago y ha sido la persona que ha logrado que el juez acuerde la exhumación del cadáver de Ruiz Mateos, fallecido hace dos años.

El cuerpo del empresario jerezano va a ser desenterrado este viernes porque ninguno de los hijos quiere dar su ADN para saber si Adela Montes de Oca es o no la decimocuarta hija de Ruiz Mateos.

"Por un lado estoy contenta porque finalmente se va a hacer justicia, no en la manera que quiero pero ya llevamos esperando por tres años", dijo tras conocerse el auto.

Desenterrar el cadáver de un ser querido es muy duro para la familia. Hubiera sido más sencillo un test de ADN con el que se podría haber evitado la exhumación.

"Si son tan católicos no sé por qué no se presentan a hacerse la prueba en vez de llegar a este extremo".

Preguntada por la razón que la empuja a querer llevar el apellido de un señor que ha sido denostado por la sociedad, que tenía más de 50 causas pendientes cuando falleció, Adela Montes de Oca asegura que fue por compasión:

"Al principio, la razón que tenía era para que me dejaran estar con él cuando estuvo enfermo, porque no me dejaban verlo".

"Fue la razón por la que empecé la demanda y, después, ya cuando pasó todo, no pude parar".