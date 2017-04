Argelia garantiza a la UE que no tiene problemas para garantizar el suministro de gas

El ministro de Energía de Argelia, Noureddine Boutarfa, ha garantizado este martes que su país no tiene "ningún problema" para asegurar el suministro de gas a la Unión Europea en los próximos veinte años en las cantidades que se suministran en la actualidad al bloque comunitario, que es la "salida natural" de su producción.

"He asegurado al comisario que Argelia no tiene problemas de gas. En todo caso, en los veinte próximos años, ningún problema para mantener la posición que tenemos hoy en Europa (...) No tenemos ningún problema para asegurar el suministro a Europa en los próximos veinte años en las cantidades que se suministran hoy en día", ha asegurado el ministro argelino en una rueda de prensa conjunta con el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete.

Tras la reunión que han mantenido ambos, Boutarfa ha subrayado que la relación entre la UE y Argelia en el ámbito de la energía no es "fortuita", sino que se inscribe en la "vecindad" entre ambas partes, al mismo tiempo que ha destacado que el bloque comunitario es la "salida natural" del gas argelino.

En este sentido, ha explicado además que Argelia tampoco tiene "problemas de renovación" y que serán "las condiciones comerciales" las que determinarán la misma. "Los contratos a largo plazo, por qué no, siempre son una cuestión de precio, Argelia no tiene problemas con eso. Si las compañías quieren contratos a corto plazo, tampoco es un problema. Serán cosas que se harán en la negociación", ha zanjado.

Por su parte, el comisario español ha remarcado que Argelia es "un proveedor importante" para Europa que siempre ha sido "fiable", incluso "en los periodos difíciles". También ha garantizado que la UE "tiene vocación de seguir siendo el principal cliente" de Argelia y ha destacado la relación de "interdependencia" entre las dos partes.

"Europa se apoya en el gas argelino para su seguridad de suministro y Argelia se apoya en el mercado europeo para la seguridad de la demanda. Queremos que este comercio de gas mutuamente beneficioso continúe y se desarrolle", ha expresado Arias Cañete. Para ello, ha indicado que son "necesarios" nuevos contratos de "suministro, inversiones, inversión y producción".

APOYO EUROPEO A LAS ENERGIAS RENOVABLES Asimismo, el comisario de Energía ha apuntado que Argelia tiene "gran potencial" en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética, campos en los que la UE está "firmemente comprometida" para apoyar al país norteafricano.

En este sentido, ha explicado que la segunda edición del foro energético entre la UE y Argelia tendrá lugar a finales de año, así como que han acordado organizar una reunión con representantes de empresas europeas antes de antes de la oferta pública argelina de 4.000 megavatios en el campo de las energías renovables.

En cualquier caso, Cañete ha afirmado que es "importante" mejorar el marco legislativo en Argelia para que "se convierta en un destino más atractivo para los inversores europeos". Boutarfa ha mostrado la "firme" voluntad de que la economía "argelina" se integre en la europea y al mismo tiempo que "Europa esté más presente en nuestra casa".

Con respecto al desarrollo de las energías renovables, el ministro argelino ha destacado que "tienen la ventaja de ser accesibles" y por ello "pueden ser un vector de estabilización" tanto de la sociedad como de la economía, un factor importante si se tiene en cuenta la "dimensión africana".