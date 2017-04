Taxistas de Madrid proponen realizar carreras gratis el día 26 en protesta por empresas como Cabify

La Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid ha convocado a los taxistas madrileños a celebrar una "huelga de celo" para el próximo miércoles 26 de abril y realizar carreras "gratis" para los usuarios.

Se trata de una forma distinta de manifestar su protesta por el aumento de empresas del sector de vehículo de alquiler con conductor (VTC), esto es, firmas como Uber o Cabify.

Con esta iniciativa la Gremial del Taxi de Madrid pretende evitar que se colapse la ciudad ante la huelga convocada para ese mismo día en el sector por otras organizaciones, como son la Estatal del Taxi (META), la Confederación de Taxistas Autónomos de España (CTAE) y la Federación Elite Taxi España (FETE).

Así, la Gremial propone una movilización alternativa "a fin de no perjudicar a los usuarios del taxi de Madrid" con una 'huelga de celo' y la opción de realizar carreras gratis para los viajeros. No obstante, no se descartan movilizaciones futuras si la situación así lo requiriera.

De este modo, la Asociación Gremial sugiere que los taxistas que deseen apuntarse a esta iniciativa donen sus servicios gratis al usuario para promover el uso del taxi frente a otras alternativas durante todo el tiempo que dure el paro convocado.

Estos taxis irán provistos de carteles donde podrá leerse 'Servicio especial', carteles que podrán recogerse a la sede de Gremial.

"De este modo, no se dejaría a la ciudad desprovista del servicio de taxi y se compensa a los ciudadanos por las molestias que pudieran causar los paros convocados", apunta el colectivo.

EVITAR EL COLAPSO DE MADRID.

En un comunicado, el presidente de la Asociación Gremial de Auto Taxi de Madrid y de Fedetaxi, Miguel Angel Leal, realizó un llamamiento a los taxistas para que se "abstengan de colapsar Madrid", y otras ciudades de España, porque no cree que "dejar a las ciudades sin servicio público de taxi sean la solución que ahora necesita el taxi en estos momentos". Asimismo, hace un llamamiento para que el derecho al trabajo sea respetado.

A juicio de Leal, las asociaciones que convocan una huelga del sector para el 26 de abril "caen en el error de atemorizar a la ciudadanía con caos circulatorio y cortes en las vías de acceso con la excusa del otorgamiento por los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Fomento de miles de autorizaciones de alquiler con conductor (VTC)".

"Sin embargo, las citadas autorizaciones VTC no son otorgadas por las comunidades ni por Fomento, que las deniegan según las leyes vigentes. Son los Tribunales Superiores de Justicia de algunas regiones (básicamente Madrid y Cataluña) quienes las otorgan", explica el presidente de la Gremial.