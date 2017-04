Atresmedia pide complicidad a las administraciones con el segundo dividendo digital por su efecto en la TDT

El presidente del Consejo de Adminitración de Atresmedia, José Creuheras Margenat, ha pedido complicidad a las administraciones en la aplicación del segundo dividendo digital por su efecto en la TDT, durante su discurso ante la Junta General Ordinaria de Accionistas del Grupo, que tuvo lugar este jueves 19 de abril.

"El segundo dividendo se sitúa ya en el horizonte cercano y sin duda será uno de los futuros grandes procesos para el sector, por lo que ya venimos reclamando de las autoridades mayores niveles de complicidad de los que obtuvimos en el primer dividendo. Complicidad también a la hora de establecer un calendario que beneficie a usuarios e industria en esta transición y complicidad a la hora de fijar las claves que derivarán de este proceso y que marcarán en gran medida la evolución del negocio de la televisión en abierto", ha expuesto.

Así, ha recordado que desde hace años reclaman a los legisladores unos mayores niveles de estabilidad que doten, a su vez, de mayores dosis de seguridad al negocio.

En esta línea, el consejero delegado del grupo, Silvio González, ha recordado que, tras el concurso de seis nuevos canales en 2015, en el que Atresmedia fue adjudicataria de uno, el espectro radioeléctrico disponible para la emisión de televisión digital terrestre (TDT) ha quedado "totalmente ocupado". En consecuencia, según ha explicado, la oferta de canales de TDT "deberá permanecer estable" en los próximos años, frente al "accidentado" período de transición desde que se decidió lanzar la TDT en España.

"No obstante, como ha comentado el presidente, de acuerdo con el calendario de la Unión Europea, en 2020 las señales de TDT deberán haber abandonado el espectro por encima de los 700 MHz, que será utilizado para servicios de telecomunicaciones. Este cambio no debe afectar a la actual oferta de televisión terrestre, pero sí debemos estar atentos para que la transición no tenga ningún efecto negativo sobre nuestros espectadores y sobre nuestro propio negocio", ha añadido.

CONVERGENCIA TECNOLOGICA Por otro lado, Creuheras ha afirmado que también esperan de las Administraciones que afronten la necesaria convergencia normativa derivada de la imparable convergencia tecnológica. En definitiva, ha precisado que si los contenidos viajan y se consumen ya por una multiplicidad de soportes, parece "lógico y justo" que todos los operadores deban tener los mismos derechos y obligaciones. La protección al menor, especialmente, no puede circunscribirse únicamente al ámbito de las televisiones en abierto", ha subrayado.

El presidente del Consejo de Administración de Atresmedia ha destacado que el grupo ha sido capaz de transformar los desafíos del ejercicio 2016 en "oportunidades y éxitos". Unos éxitos que, tal y como ha resaltado, se producen en un contexto donde se han consolidado los "síntomas de recuperación económica". "Es cierto, por tanto, que lo peor parece haber pasado. Pero también lo es que el mercado publicitario (nuestra principal fuente de ingresos) sigue aún lejos de alcanzar su mejor nivel", ha dicho para resaltar la capacidad de Atresmedia de optimizar y adaptarse al entorno incluso en las peores circunstancias.

En esta línea, ha destacado la apuesta de la compañía por la calidad, pluralidad, la profesionalidad y el apoyo a la industria que sitúan al grupo como "un actor fundamental y de referencia en el sector audiovisual y en la sociedad en su conjunto". Junto con ello, ha resaltado la búsqueda de nuevos nichos de negocio, nuevos enfoques de actividad y mejoras constantes en los procesos de gestión. "Hemos sido capaces de liderar sin traicionar nuestros principios y así se nos ha reconocido", ha subrayado.

Por su parte, González ha recordado que los Ingresos Netos Consolidados alcanzaron en 2016 la cifra de 1.021 millones de euros, el "nivel más alto alcanzado por el Grupo Atresmedia en toda su historia". Ello supuso un incremento del 5,3% sobre el año 2016.