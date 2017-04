Isidre Fainé sobre una posible fusión Abertis-Atlantia: "De futuribles no hablo"

El presidente de Gas Natural Fenosa y de Criteria CaixaHoldins, Isidre Fainé, ha evitado pronunciarse sobre una posible fusión del grupo de concesiones Abertis con la italiana Atlantia.

"De futuribles no hablo", declaró Fainé. "No he hablado con nadie (de esta operación), ni yo ni ninguno de los órganos de gobierno que presido", añadió durante la rueda de prensa previa a su primera junta de accionistas como presidente de Gas Natural Fenosa.

Fainé insistió en no valorar la situación actual, pero constató que sí le vio razón de ser hace una década, cuando a comienzos de 2006 Abertis planteó incorporar la entonces denominada Autostrade.

"Hace diez años la tenía porque la intenté llevar a cabo. Ahora yo que sé", indicó el también presidente de Criteria CaixaHoldings, actual primer accionista de Abertis, con un 22,3% de su capital social.

El ministro se refirió así a la eventual integración de la compañía española de autopistas y satélites Abertis con el grupo de vías de pago y aeropuertos italiano Atlantia, una operación que daría lugar a uno de los primeros grupos de concesiones del mundo.

La compañía resultante gestionaría unos 13.600 kilómetros de autopistas repartidas en ocho países (Francia, Brasil, Chile, India, Polonia y Puerto Rico, además de Italia y España), facturaría unos 10.400 millones y sumaría un valor de mercado de 35.000 millones de euros.

La eventual integración, planteada este martes por parte de Atlantia, se materializaría a través de una OPA, si bien aún no se ha presentado propuesta concreta alguna sobre una fusión que supondría reeditar la que las dos empresas ya intentaron sin éxito en 2006.