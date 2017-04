Energía dice que no dedicará el superávit de tarifa a la indemnización por el bono social

El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha asegurado que la disposición adicional incluida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 en la que se recoge la posibilidad de dedicar parte del superávit del sistema eléctrico a sufragar indemnizaciones por fallos judiciales en ejecución de sentencias derivadas de la normativa del sector eléctrico no tiene por objetivo cubrir los cerca de 500 millones de euros de compensación a las eléctricas por haber sufragado el bono social en los últimos años, ya que es un conflicto que el Gobierno "mantiene todavía abierto" en los tribunales.

"Es una previsión genérica y no tiene previsión de que sea una sentencia u otra", afirmó Navia en su comparecencia en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para explicar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, añadiendo que en el caso del bono social, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo que da la razón a las compañías, el Gobierno "va a pelear donde corresponde, en los tribunales".

Así, el secretario de Estado subrayó que la finalidad de esta medida es corregir el hecho, "que se da con relativa frecuencia", de sentencias derivadas de distintos periodos regulatorios que representan costes transcurridos unos años para los Presupuestos Generales del Estado.

"Y parece que eso generaría un incentivo perverso con la perspectiva de que fuera el presupuesto posterior el que lo pagara. Eso es contrario a un principio fundamental, que el sistema eléctrico tiene que ser sostenible por sí mismo", añadió al respecto.

Además, Navia destacó también la disposición que recoge la convocatoria de ayudas a la inversión para la instalación de renovables en territorios no peninsulares con cargo al superávit eléctrico generado hasta la entrada en vigor de la presente ley, con una cuantía de hasta 60 millones de euros. "Su finalidad es permitir acelerar el despliegue de renovables por vías adicionales a la subasta que ya está en tramitación", dijo.

En materia de eficiencia energética, Navia afirmó que el Gobierno es "claramente ambicioso", como lo demuestran los esfuerzos desde el IDAE, aunque advirtió que se tiene que procurar que ese nivel de ambición "vaya acompasado con los otros agentes implicados".

"KAMIKAZE" FORZAR LOS RITMOS DE LA TRANSICION ENERGETICA.

Por otra parte, el secretario de Estado consideró que la transición energética es algo que "está en marcha", fundamentalmente por la vía tecnológica, aunque subrayó que "sería kamikaze forzar los ritmos".

"El papel principal en la transición energética no debe corresponder a los PGE. La realidad es que incluso con presupuestos ilimitados esto sería imposible, ya que no sabemos dónde van a estar las tecnologías dentro de dos o tres años", indicó Navia, recordando que en el pasado ya se hizo una "apuesta muy ambiciosa" cuando la tecnología no estaba madura y de la que se está pagando las consecuencia a razón de 9.000 millones de euros al año.

PRONUNCIARSE SOBRE LA PRESENCIA DE LAS TERMICAS EN EL 'MIX'.

Respecto al carbón, apeló al resto de grupo políticos a pronunciarse respecto a si apoyan o no la presencia de la generación de las térmicas en el 'mix' energético español. " Pensamos que hay un espacio necesario para que sigan haciéndolo, como se vio en el episodio de enero ", dijo.

Así, afirmó que la primera decisión que se debe tomar es ponerse de acuerdo en si se quiere seguir teniendo una parte de térmica en el 'mix' o no. "Es lo lógico y lo razonable", añadió en declaraciones a la prensa tras su comparecencia.