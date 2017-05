UGT y CC.OO. rechazan las condiciones ofrecidas por Ibercaja sobre el ERE

UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) han rechazado la última propuesta planteada por Ibercaja sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Han considerado que los avances que se han dado en el último encuentro son "insuficientes". Sindicatos y empresa se han emplazado a una nueva reunión el lunes, 8 de mayo.

Representantes de los trabajadores y de la empresa han mantenido este jueves, 4 de mayo, una nueva reunión en el marco de la negociación del ERE. La representante de la sección sindical de UGT en Ibercaja, Victoria Camarena, ha opinado que los avances han sido "muy escasos" y sólo "en el aspecto económico", dado que mantienen "el número de salidas", que serían 686, y la cantidad de oficinas cerradas, 160.

En este contexto, ha explicado que parte de la representación sindical en Ibercaja ha convocado una asamblea de trabajadores para el lunes, a las 18.00 horas, en el Centro Pignatelli de Zaragoza.

Por su parte, el representante de Comisiones Obreras (CC.OO.) en Ibercaja, Miguel Angel Villalba, ha señalado que la entidad bancaria ha aceptado "algunas cosas" de las propuestas puestas encima de la mesa por parte de la representación sindical, pero "la contraoferta que hacen, en cuanto a edades de afección y a condiciones económicas, es inasumible".

Ha destacado que, a pesar de mantener la exigencia de total voluntariedad, solicitan que, si se llega a firmar el ERE, se facilite el acceso al programa a los empleados, cónyuges y familiares de primer grado, así como la garantía de recolocación efectiva por parte de la empresa consultora.

"La empresa se ha comprometido verbalmente a recolocar, al menos, al 75 por ciento de los inscritos en el programa de recolocación, en el tiempo que sea preciso, y admitirían nuestra solicitud de incluir a los familiares", ha apuntado.

No obstante, ha continuado, aunque aceptan "algunas cosas", la contraoferta que hacen, en cuanto a edades de afección y a condiciones económicas, es "inasumible" para CC.OO.

"La propuesta es un todo en su conjunto. Si algo no se admite y no se ofrece una compensación equivalente, no nos sirve. En Comisiones rechazamos la movilidad geográfica no voluntaria. El problema real para Ibercaja es que no quiere asumir el coste económico, lo que consideramos injusto y un nuevo insulto a la plantilla", ha remarcado.

Villalba ha pedido que la entidad financiera entregue "datos concretos" de varios supuestos de indemnizaciones para seguir haciendo números.