Cristina Pedroche: "No tengo 2,5 millones invertidos en el streetXO de Londres"

A raíz del juego 'Yo sí, yo no' en 'Zapeando', Cristina Pedroche aprovechó este 9 de mayo de 2017 la oportunidad para negar que su sueldo fuera tan desorbitado y que tuviese 2,5 millones de euros invertidos en el streetXO de Londres.

Esta era la pregunta del juego de Anna Simón.

"De todo lo que se publica de mí el 50 por ciento es verdad y el otro 50 es mentira. Entonces son muchísimos los rumores falsos", ha dicho Cristina Pedroche en Zapeando.

"¿La mentira más gorda?", le preguntó Frank Blanco.

"Hay una que me molesta mucho porque mi madre me pregunta, hija, ¿de verdad ganas tanto dinero? Pues no mamá, digo. Es que dicen que tengo 2,5 millones de euros que los he invertido en el restaurante de Londres".