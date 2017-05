(Ampl.) La AIReF avala la previsión de crecimiento pero ve "improbable" cumplir la senda de reducción fiscal

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, ha avalado este miércoles en el Congreso las previsiones de crecimiento del Gobierno, aunque recela de la senda de reducción del déficit comprometida con Bruselas, ya que considera "improbable" alcanzar el objetivo del 0,5% del PIB en 2020.

Durante su intervención en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso para analizar el Plan de Estabilidad Presupuestaria remitido por el Gobierno a Bruselas, Escrivá ha calificado como "realista y creíble" el escenario macroeconómico previsto por el Ejecutivo.

Así, ha reseñado que, aunque la previsión del crecimiento trimestral del PIB se sitúa en el 0,7%, durante el primer trimestre se revisó hasta el 0,8% y su corrección al alza hasta el 1% en el segundo le lleva a pensar que la economía crecerá en torno al 3%, una proyección que valora como "muy plausible" para 2017.

En este sentido, ha recordado que el crecimiento de la economía española en los últimos años "ha ido sorprendiendo", corrigiendo al alza todas las estimaciones. "Es difícil ver dónde estamos", ha apuntado Escrivá, apuntando a que cabe la posibilidad que la recesión experimentada haya sido mayor que la que ahora mismo se cree y que el crecimiento del PIB responda a razones más cíclicas que estructurales.

LA RECAUDACION NO SE VERA BENEFICIADA POR TANTA INFLACION Sin embargo, Escrivá detecta más problemas en el cumplimiento de la senda de reducción del déficit, que marca una reducción del desfase de las cuentas públicas hasta el 0,5% del PIB en 2020. "Al Gobierno le va a costar, sinceramente. Llegar no va a ser imposible, pero sí difícil", ha dicho, advirtiendo que le parece "improbable" y que el crecimiento económico no bastará para cuadrar las cuentas. De hecho, cree que al ser el plan "bastante continuista", es "más probable" acabar un déficit público al final de 2020 del 1,5%.

Respecto a las previsiones de ingresos, ve realista la recaudación estimada por cotizaciones --"por primera vez", ha recalcado-- y por impuestos indirectos --en la que el Gobierno, dice, ha sido "conservador"--, pero sí cree que el Ejecutivo ha pecado de "excesivamente optimista" en los impuestos indirectos.

Así, advierte que las estimaciones pasan por un crecimiento de IRPF y Sociedades del 11,5% durante cuatro años consecutivos, "muy por encima del PIB", algo que, si bien se dio a principios de la pasada época, se contemplaba con una inflación "muy fuerte". "Como ahora no tenemos ni queremos tanta inflación, va a costar llegar a este nivel de ingresos", ha dicho.

REDUCCION DEL GASTO "UN POCO EXIGENTE" Acompañando a esta situación, también ha incidido que para cumplir la senda fiscal comprometida se plantea una reducción del gasto que, a su juicio, está "en el límite de plausibilidad. "Puede resultar un poco exigente llegar a estos niveles de gasto", ha destacado.

Así, remarca que puede resultar "difícil de conseguir" la reducción del consumo público --donde se enmarca tanto la remuneración de empleados públicos como consumos intermedios de servicios como la Sanidad y la Educación--, que existe un riesgo de desviación "al alza" en partidas como las pensiones y que el gasto previsto en desempleo se situaría en "mínimos históricos" por lo que no detecta margen.

En el caso de Sanidad y Educación, Escrivá ha dicho que las proyecciones remitidas a Bruselas contemplan incrementos por debajo del PIB nominal, lo que supondría "sobrecumplir la regla de gasto" y un esfuerzo que valora como "muy exigente".

Donde sí que detecta margen es en los intereses de la deuda, ya que si bien las proyecciones del Gobierno pasan por reducir en dos décimas este gasto, a la AIReF le salen otras cuentas: "Nos salen casi cinco (décimas). Si seguimos con esa proyección, es conservador", ha dicho.

No obstante, el presidente de la AIReF ha apuntado que, pese a que la evolución de la inversión pública es "ligeramente creciente", se está "tocando hueso" por sus niveles mínimos. "Están en el límite. No hay más margen de ajuste si queremos mantener el 'stock' de capital existente", ha subrayado, en referencia a todas las inversiones en infraestructuras desarrolladas en los años de expansión, en los que se gastó por encima de la media europea.

PROTECCIONISMO Y PRIMA DE RIESGO, PRINCIPALES AMENAZAS A pesar de la senda de crecimiento en la que cree que se mantendrá la economía española, en torno al 2,5%, Escrivá ha advertido que existen riesgos que pueden corregir a la baja este escenario. Principalmente, ha dicho, los efectos de las políticas proteccionistas que pueden producirse desde Estados Unidos y Reino Unido, tras la victoria de Trump y el 'Brexit', y un aumento de la prima de riesgo.

Aunque ha concedido que ésta última "está baja", ha recordado que "cuando ha habido problemas de futuro de la UE, ésta tiende a subir" y aún "no está en niveles de credibilidad y de prima de riesgo de países como Bélgica y Francia, con nivel de deuda parecidos".

Respecto al momento del ciclo económico, Escrivá ha realizado un paralelismo con el período 199-2002, pues cree que "se parece mucho", aunque detecta cambios en la economía que le hacen ser optimista. Por ejemplo, que el nivel de la producción de las empresas haya alcanzado los niveles de 2007 pero, al mismo tiempo, las exportaciones sean un 20% mayores.

SI LAS LEYES NO SE CUMPLEN, HAY QUE CAMBIARLAS Durante su intervención, Escrivá ha insistido en la necesidad de que "haya coherencia entre los objetivos" y que, si una disposición adicional de la Ley de Estabilidad Presupuestaria dicta que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% en 2020 y no se va a cumplir, sería conveniente cambiarla.

"No hace ninguna ayuda mantener objetivos y reglas que se incumplen sistemáticamente. No ayuda a dar credibilidad al marco de disciplina fiscal", ha abundado, pidiendo al Gobierno que, en cumplimiento de la legislación, presente el informe del cumplimiento de las reglas de responsabilidad fiscal para conocer qué ayuntamientos y administraciones autonómicas cumplieron en 2016 los objetivos fijados.