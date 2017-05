Azpiazu estima en 300 millones la cuantía para gasto de los 1.400 millones que el Estado devolverá a Euskadi

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha estimado en unos 300 millones la cantidad adicional de la que dispondrán para gasto como consecuencia de los 1.400 millones que el Estado deberá devolver a Euskadi tras el acuerdo sobre las liquidaciones del Cupo.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, se ha referido a la cuantía que de los 1.400 millones que el Estado devolverá a Euskadi tras el acuerdo del Cupo se podrá destinar a gasto real y ha manifestado que se están "haciendo los números" porque hay una parte que "ya se ha aplicado a gastos en el pasado". Azpiazu ha señalado que la crisis ha sido "dura" y había "necesidad de recursos", ya que, si no, la situación, hubiera sido "peor".

Según a apuntado, la parte que no se ha utilizado podría rondar los 300 millones, que habrá que ver "cómo se reparten y a qué lo dedicamos". "La aplicación no sé cuándo se hará, es un tema contable, se podrá aplicar cundo más necesitemos o cuando más nos pueda interesar", ha agregado.

El consejero ha defendido que el acuerdo sobre las liquidaciones de Cupo, que supondrá la devolución de los 1.400 millones, se ha hecho "conforme a la ley" y "no es ninguna cifra inventada". "No es nada que hayamos robado a Madrid, no es un cuponazo", ha agregado.

Sobre la futura Ley quinquenal del Cupo, ha manifestado que, tanto el índice de imputación del cálculo, establecido en el 6,24% y otros índices de ajuste, "se van a mantener básicamente".

El consejero espera que la Ley cuente con el apoyo de todos los partidos, aunque no el de Ciudadanos, que ya lo ha anunciado. En este sentido, ha indicado que su líder, Albert Rivera, "no conoce el sistema" y le importa "muy poco" el Concierto. "Su política es de otro reino, el verá lo que hace, Yo sería capaz de explicarle al señor Rivera y a quien quiera cómo se han hecho las cosas", ha manifestado.

Azpiazu, que confía en que el Gobierno central va a cumplir los acuerdos adoptados, ha defendido que el Concierto es un sistema "singular" que está "anclado" en la Constitución, pero cree que "muchos no quieren conocer la esencia del Concierto porque "igual si lo conocen se llevan un desengaño".

SERVICIOS PUBLICOS Por otra parte, el consejero ha asegurado que la crisis económica ha hecho "mella, en general, en todos los servicios públicos, en mayor o menor medida". Por ello, cree que ahora, con el crecimiento económico, "ha llegado el momento de ir recuperando, al menos, eso que se ha perdido en el pasado, al menos, en parte".

A su juicio, hay que hacer un "esfuerzo importante" en sanidad, en educación. Además, ha añadido que, en el tema de sanidad, hay un "problema adicional", que es el del envejecimiento de la población que requiere "recursos adicionales en torno a los 80 ó 100 millones".

Por lo tanto, ha manifestado los que tienen la responsabilidad de impulsar y financiar las políticas sociales de esta naturaleza deben hacer "esfuerzos para que esto vaya en esta dirección". "Creo que los ciudadanos así lo quieren y así lo debemos hacer", ha señalado.

En este sentido, ha indicado que si tuviera más recursos para los Presupuestos, "por supuesto" que "metería más dinero" en Osakidetza, y "en otras cosas también", como en materia de dependencia, universidad o en inversión pública, que "a lo largo de estos años la inversion se ha resentido". "Y, o se recupera la inversión de cara al futuro o tendremos también un problema en cuanto al potencial de crecimiento. Menos inversión de hoy es menos capacidad de crecimiento en el futuro", ha añadido.

Preguntado por la cuantía que se precisaría para llegar a todos esos ámbitos, ha señalado que, en breve, dispondrán de un estudio en profundidad sobre las necesidades y las tensiones de gasto a futuro, por lo que contarán ya con "más información".

"Siendo conscientes de que los recursos son limitados, tendremos que combinar lo que queremos hacer para los próximos años con lo que es posible hacer, vamos a ver si en ese equilibrio nos encontramos y hacemos las cosas bien", ha añadido.

Sobre las cifras concretas, Azpiazu ha indicado que el presupuesto para 2017 ha crecido al 1,2% global, lo que supone un crecimiento neto de 200 millones, y ha indicado que en 2018 deberán reducir el déficit público tres décimas, lo que supone unos 210 millones. Por lo tanto, ha precisado que si la recaudación crece en torno al 4%, en torno a 400 millones, y se descuentos esos 210 millones, "quedarían otros 200 millones básicamente para aplicarlos al presupuesto", una cantidad "relativamente baja" por lo que habría que conseguir "alguna cantidad adicional".

Azpiazu ha indicado que "dejar de gastar en lo que no se debe es importante", pero ha apuntado que, a lo largo de toda la crisis, se ha dejado de gastar "en muchísimas cosas". Según ha manifestado, "se ha llegado al hueso", y ya "no hay grasa en la administración pública". Asimismo, ha recordado los "sacrificios" que han hecho los trabajadores públicos vascos, a los que ha agradecido "su esfuerzo".

"PASAR LA BOINA" Ante la escasez de recursos y preguntado por si la opción es la de "pasar la boina", ha señalado hay que "pasarla todos los años", y habrá que "ir aportando a esa boina para prestar servicios públicos para el conjunto".

Tras indicar que hay un "principio elemental" de que "el que más debe aportar, es el que más tiene" lo que lleva a establecer un sistema tributario "equitativo", ha señalado que habrá que ver "quien debe aportar", y ha apuntado que existen dos "cuestiones básicas" que se deben tener en cuenta. En concreto, ha señalado que el sistema tributario debe permitir "de verdad, impulsar la actividad económica", pero ello hay que compaginarlo con la financiación de todas las políticas públicas.

El consejero, que no ha querido entrar en cuestiones puntuales como, por ejemplo, las deducciones por vivienda, ha calificado de "buen mensaje" las palabras del diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria que defiende un marco fiscal "atractivo". "Todo el mundo queremos un sistema fiscal atractivo, si además eso permite que haya más actividad económica y empleo, eso es muy positivo. Habrá que ver qué quiere decir con un sistema fiscal más atractivo y eso es lo que habrá que definir", ha añadido.

Preguntado por si cree que hacer la fiscalidad más atractiva sería bajar el impuesto de Sociedades, Azpiazu no se ha querido "meter en esta historia" porque es a las Juntas Generales a las que les corresponde decidir en materia tributaria".

"Yo no he sido nunca ajeno a la bajada del tipo tampoco, pero, aparte del tipo, hay otro montón de medidas que se pueden adoptar. Eso será algo que tendremos que decidir, que tenemos que trabajarlo, pero yo no creo que que hay que decir tipo sí o tipo no, no hay que demonizar ese tipo de cuestiones. Un menor tipo impositivo es compatible con una mayor recaudación tributaria, de momento yo lo dejaría ahí porque eso es lo que tiene que ser objeto de nuestro trabajo", ha añadido.

No obstante, ha rechazado un "debate general" de bajada de impuestos porque, si implica una menor recaudación, ello llevaría aparejado "una menor prestación de servicios, una menor inversión, una menor innovación". "No podemos tener dos discursos y decir vamos a bajar los impuestos, vamos a bajar la recaudación y vamos a mantener las prestaciones. Hay que ser coherentes en el discurso", ha añadido.

Preguntado por si existen diferentes opiniones entre Gobierno y diputaciones sobre fiscalidad, ha asegurado que eso es lo que "se percibe o se traslada" pero ha señalado que la relación entre el Ejecutivo y las instituciones forales es "buena y correcta" porque tienen "intereses comunes" y a todos les interesa que "haya actividad económica y que las prestaciones sociales estén bien atendidas.