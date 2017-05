El Congreso tumba el subsidio agrario sin peonadas propuesto por Cañamero y Podemos

El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la proposición no de ley defendida por Unidos Podemos para impulsar un nuevo subsidio agrario que elimine las peonadas como requisito para poder acceder al mismo, ya que el grupo confederal únicamente ha encontrado el respaldo de los diputados de Esquerra Republicana, Compromís y Bildu.

Por el contrario, han votado en contra de esta proposición no de ley el Partido Popular, Ciudadanos, el PNV, UPN, Foro y Nueva Canarias, mientras que el PSOE y el PDeCAT han optado por abstenerse.

Durante el debate, el diputado y antiguo portavoz del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, ha pedido la eliminación de la 'peonada' por ser "un requisito perverso que hace que el trabajador se humille". "Las manos de un jornalero no deben de servir para pedir limosna ni trabajo", ha argumentado.

Según ha explicado, en Andalucía "no hay jornales para tener acceso al subsidio agrario", y ha acompañado su intervención elevando un manojo de espárragos como "reconocimiento a los 3.000 jornaleros que están en Navarra" recogiéndolos, o al millar de trabajadores de la Sierra de Cádiz que hacen lo propio en Francia.

"SE COMPRAN VOTOS Y SE INCUMPLEN LOS CONVENIOS" La propuesta de Unidos Podemos, unificar el subsidio y la renta agraria en una ayuda que no requiera acreditar jornadas trabajadas y que se incremente conforme al número de días trabajados, supone una cuestión "de dignidad y justicia" ante "la salvaje reconversión" que, ha dicho, se ha producido en el campo.

"No se puede depender de la voluntad de un empresario ni de los alcaldes para que nos firmen unos jornales que no hay", ha aseverado el sindicalista, criticando que "algunos aprovechan esa voluntad para comprar los votos de la gente y para no cumplir con el convenio" en el ámbito rural. Asimismo, ha recordado que políticos del PP y el PSOE han apoyado tal reivindicación, como la que fuera alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez.

EL PSOE DICE QUE NI LOS SINDICATOS RESPALDAN SU PROPUESTA Sin embargo, Cañamero no se ha encontrado con apoyo en las bancadas aludidas, sino todo lo contrario: "Si quiere resolver el problema, dialogue. No juegue con la ilusión de la gente", ha dicho la socialista María Jesús Serrano, que ha calificado la propuesta de Cañamero como "hueca" y "grandilocuente".

Todo ello a pesar de reconocer cierta sintonía con la propuesta --"en el fondo estamos de acuerdo"-- pero que, ha dicho, rechazan los sindicatos. "Si hubieran hablado con sindicatos y agentes sociales le habrían dicho q el objetivo no puede ser crear un sistema asistencialista, sino una integración y equiparación plena en el Régimen General de la Seguridad Social", ha aseverado.

"Queremos trabajadores agrarios ganándose la vida con dignidad y derechos, no generalizar los subsidios", ha dicho, argumentando que "los jornaleros no quieren pedir limosna, pero tampoco quieren miseria" y proponiendo un "análisis en profundidad" de los problemas del campo andaluz y extremeño.

"UN CUENTO QUE SE PASA LA IZQUIERDA RADICAL" A imagen de Cañamero, el 'popular' Javier Calvente ha esgrimido un ejemplar de la Constitución para acusar a los diputados de Unidos Podemos de no respetar ni acatar la Carta Magna: "Todos los puntos de la proposición vulneran la ley y crean desigualdades entre los trabajadores del campo que no viven ni en Extremadura ni en Andalucía".

Para el PP, la propuesta defendida por el exportavoz del SAT "es un cuento que se han ido pasando distintos grupos de la izquierda radical". "Primero el PCE, luego IU y ahora Podemos", y ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha rebajado dos veces el requisito de peonadas.

Por su parte, Miguel Angel Garaulet, de Ciudadanos, ha dicho compartir con Cañamero la necesidad de reformar el régimen de subvenciones en el ámbito rural, pero ha calificado su propuesta como "un batiburrillo". "Un parche que no cura la herida", ha dicho.

En este sentido, ha apostado por modernizar la política agraria para crear empleo "de calidad", y ha propuesto mejorar la legislación para el fomento de cooperativas agrarias, la internalización de las empresas, integrar las explotaciones en los fondos de la Política Agraria Común (PAC), planes de desarrollo para la mujer y los jóvenes en el campo, y desarrollar el complemento salarial también en este ámbito.

ERC CREE QUE SIRVE PARA TRANSFORMAR "UN MODELO PERVERSO" También ha calificado de "parche" la propuesta de Unidos Podemos el diputado del PDeCAT, Antoni Postius, mientras que Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado a Podemos por hacer "trampas al solitario" y ha dicho que, con este régimen de ayudas, se procedería a "expulsar a los trabajadores del empleo".

El único apoyo que Cañamero ha encontrado en el debate del Pleno ha sido el de Esquerra Republicana. Su diputado Francesc Xavier Eritja cree que la respuesta a los problemas del campo pasa por entender las ayudas agrarias como "una renta mínima".

En este sentido, ha recordado que en Cataluña varios partidos, entre los que se encuentra el PSC, han acordado impulsar una renta similar para los trabajadores del campo, y ha avanzado su apoyo por suponer "una transformación del modelo perverso" que, a su juicio, se da en estos momentos en el campo.