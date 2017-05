La Comisión del Congreso avisa al Gobierno que hay 3.800 enmiendas susceptibles de ser vetadas

La Comisión de Presupuestos del Congreso, con el voto del PP y bde Ciudadanos, ha acordado comunicar al Gobierno que hay unas 3.800 enmiendas de la oposición susceptibles de ser vetadas porque suponen aumento de gasto. La decisión final la tomará el Ejecutivo, que para este viernes tiene anunciado su informe para dar o no conformidad o no a la tramitación de todas las enmiendas registradas.

La decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos, que preside el diputado de Ciudadanos Francisco de la Torre, se ha tomado después de haber incorporado en la fase de ponencia un total de siete enmiendas a los Presupuestos por un valor conjunto de 15 millones de euros con cargo al Fondo de Contingencia para imprevistos.

Este fondo es el origen del grueso de enmiendas que el Congreso remitirá al Gobierno para su decisión y, como se considera ya agotado, PP y Ciudadanos interpretan que esas 3.800 enmiendas no deberían seguir la tramitación.

Previamente, la Mesa de la Comisión ya había excluido las más de cien enmiendas con una dotación superior a esos 15 millones y que no hubieran sido subsanadas. De la Torre no consideró suficientes la búsqueda de nuevos ingresos para los fondos previstos por los grupos, llegando a manifestar que en el debate presupuestario no era posible debatir tampoco aumentos de ingresos.

EL GOBIERNO ANUNCIO SU INTENCION DE VETAR El Gobierno ya avanzó hace unos días su disposición a vetar cualquier propuesta de modificación que suponga aumento de gasto y este viernes espera enviar al Congreso su 'sentencia' sobre las enmiendas que, hasta ahora, continúan en tramitación. Todo apunta a que, al final, se vetarán en total cerca de 4.000 enmiendas, lo que supone dos de cada tres de las presentadas.

Mientras tanto, varios grupos de la oposición ya están registrando sus recursos contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos. A los avanzados ya por PSOE y Unidos Podemos se han sumado el PDeCAT, Compromís y "muy probablemente" Esquerra Republicana.

Además de considerar que se excluye injustamente del trámite presupuestario buena parte de las enmiendas de los grupos --en total, las excluidas supondrían más de dos tercios de las registradas--, el grueso de la oposición denuncia que es la primera vez que se toma una decisión de este calibre, que consideran una injerencia del Gobierno.

Estos recursos se debatirán en la Mesa del Congreso, que podría tomar una decisión el próximo lunes y donde, de nuevo, tienen mayoría el PP y Ciudadanos.

EL LETRADO ES CONTRARIO, DICE COMPROMIS En su recurso, Compromís llama la atención que incluso el propio letrado de la Comisión de Presupuestos es contrario a la interpretación de PP y Cs y que sólo el Ejecutivo tiene derecho de veto, y únicamente por incremento real de gasto en el Presupuesto vigente, no en el que está en tramitación.

En todo caso, la Mesa de la Comisión se opuso a la petición del propio presidente De la Torre de solicitar un informe jurídico ante las advertencias del propio letrado. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por dos votos en contra, uno a favor, y dos abstenciones por considerar que la decisión debía ser "de naturaleza política", no jurídica.

Con los informes del Gobierno y la decisión de la Mesa del Congreso sobre los recursos, la Comisión de Presupuestos empezará a debatir el próximo lunes los Presupuestos y las cerca de 2.000 enmiendas que se calcula que pasarán esta criba, un tercio de las 6.000 que se registraron el 5 de mayo.