UGT prevé "conflictividad social" si no suben las retribuciones con un nuevo acuerdo salarial

El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, ha asegurado que el sindicato "no firmará cualquier acuerdo" en materia salarial con las patronales y ha advertido de que, si no suben las retribuciones a los trabajadores y a los pensionistas, no se "extrañen de que se recrudezca la conflictividad social".

"La clase trabajadora tiene que beneficiarse también de la nueva fase de expansión de la economía, recuperar la capacidad de compra y los derechos perdidos y mejorar su calidad de vida de manera progresiva con subidas salariales coherentes con la nueva fase de crecimiento económico", ha manifestado.

El líder sindical se ha mostrado convencido en nuevo artículo publicado en su blog de que "no hay excusas verdaderas" que justifiquen que en una fase de crecimiento económico no se incrementen las retribuciones a los trabajadores, funcionarios y pensionistas. A su juicio, "hay dinero, pero hay que repartirlo entre los que más lo necesitan y hay que tener voluntad para hacerlo". Por ello, ha criticado también el rechazo del Gobierno las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, por suponer un incremento del gasto público.

Alvarez ha señalado que trabajadores y pensionistas "están realizando movilizaciones desde diciembre" y que estos últimos "van a tomar a salir a la calle a protestar por esa subida injusta de sus pensiones en marchas hacia Madrid que confluirán en una gran manifestación".

Sobre la negociación para un nuevo acuerdo salarial, ha criticado que las patronales CEOE y CEPYME "lanzan supuestas propuestas a través de los medios de comunicación en lugar de hablarlas donde hay que hacerlo" mientras la mesa de negociación "lleva sin reunirse desde el 16 de noviembre".