El Parlamento Europeo propone endurecer los objetivos de renovables a 2030 del 27% al 35%

El Parlamento Europeo ha propuesto elevar los objetivos comunes de renovables para la Unión Europea del 27% al 35% para el horizonte del 2030, convirtiendo además estos objetivos nacionales en vinculantes, según indicó el eurodiputado socialista José Blanco, ponente de la propuesta legislativa sobre 'energías renovables'.

En un encuentro con la prensa, Blanco señaló que el objetivo de esta propuesta, cuyo tramitación se iniciará ahora y podría prolongarse durante un año, es poner en relación los objetivos en renovables con la meta de descarbonización marcada en la Cumbre de París (COP 21). "La propuesta es lo suficientemente ambiciosa para cumplir con los objetivos de París y que sean una realidad", dijo.

Esta propuesta endurece así el proyecto de directiva de la Comisión Europea, que marcaba unos objetivos del 27% y que no recogía los objetivos nacionales vinculantes. "Si no son vinculantes, no tenemos la garantía de que se vayan a cumplir esos objetivos. Solo con unos objetivos vinculantes tenemos la certeza de que se van a cumplir", indicó Blanco.

Para el caso de España, esos objetivos además son más ambiciosos y los lleva hasta el 36% en el horizonte de 2030. España se encuentra actualmente por encima de la senda prevista de penetración de renovables, al alcanzar en 2015 un 17,3%, según datos del Ministerio de Energía. Sin embargo, este objetivo del 36% supondría duplicar la penetración de renovables actual.

NO BLOQUEAR EL OBJETIVO VINCULANTE.

Blanco señaló la posición del Gobierno de España en contra de que estos objetivos para el periodo 2020-2030 sean vinculantes y consideró necesario que cambie su posición y no trate de "bloquear" el desarrollo de las renovables. "España debe tratar de recuperar el tiempo perdido para conseguir estos objetivos y espero que no bloquee el objetivo vinculante para el futuro. Me gustaría que el Gobierno de España repensara esa apuesta y se sumara a los objetivos vinculantes", añadió.

Asimismo, el eurodiputado criticó que España haya pasado de "una apuesta clara" por las renovables a aliarse, "casi siendo el país que lo lidera", con los países que quieren frenar el desarrollo de las renovables.

A este respecto, subrayó que el ministro de Energía, Alvaro Nadal, se ha mostrado "muy reservado" en Bruselas respecto al planteamiento de estos objetivos de renovables y su cumplimiento y reconoció que, a pesar de que España tiene razón respecto a la necesidad de avanzar en el desarrollo de las interconexiones, esto no debe ser "el motivo para frenar" las energías 'verdes'.

Por su parte, el eurodiputado luxemburgués Claude Turmes, ponente de la propuesta legislativa sobre 'gobernanza de la Unión Energética' calificó incluso de "chantajista" la posición del Gobierno de España a la hora de pedir contraprestaciones a cambio del respaldo a estos planes para el desarrollo de las renovables. "Así no avanzamos. Cada cual negocia como quiere, pero no es la mejor manera de avanzar", dijo.

REFORZAR LA SEGURIDAD JURIDICA Y A FAVOR DEL AUTOCONSUMO.

La propuesta del eurodiputado José Blanco, que fija además objetivos más ambiciosos para el transporte y en materia de calefacción, también apuesta por reforzar la seguridad jurídica y conceder a los inversores un marco regulador estable frente a cambios discrecionales.

Así, aboga por la eliminación de cualquier elemento de retroactividad y la introducción de criterios de penalización que permitan recibir compensaciones adecuadas para los inversores en el caso de producirse algún caso de retroactividad.

Asimismo, considera que el autoconsumo es "una apuesta clara" y se muestra en contra del denominado 'impuesto al sol'. "La batalla para que el autoconsumo de la energía solar esté en manos de los ciudadanos es una batalla que debemos librar", señaló Blanco.

ESPAÑA PIDE "LOS INSTRUMENTOS" PARA SER MAS AMBICIOSOS.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, defendió la posición del Gobierno español respecto a estos objetivos que quiere Bruselas, aunque consideró que para ello es necesario que se faciliten "los instrumentos".

"Queremos ser muy ambiciosos y poner la presión en los instrumentos. Ambición absoluta, pero queremos los instrumentos. Mi ambición pasa por las interconexiones, cambios en las reglas de eficiencia energética y financiación europea la máxima posible. Con estos instrumentos puedo ser muy ambicioso", destacó en rueda de prensa Navia.

El secretario de Estado de Energía aseguró que el Gobierno español está convencido de que una unión energética es beneficiosa para "todos los ciudadanos", aunque insistió en que para ello es necesario superar la "limitación física" que existe por el bajo ritmo en el desarrollo de las interconexiones, para las que pidió también que se fije un objetivo vinculante.