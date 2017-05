Presentación Grado Diseño de Moda Universidad Nebrija e IADE

La Universidad Nebrija e IADE Escuela de Diseño, han presentado el nuevo Grado oficial en Diseño de Moda que impartirá la Universidad junto a IADE el curso 2017 - 2018.



La moda es una industria potente y dinamizadora que ofrece continúas oportunidades laborales y que ha conseguido, a pesar de la crisis, mantenerse como un sector en continuo crecimiento. Esto genera la necesidad de formar profesionales del mundo de la moda, multidisciplinares, que puedan acceder a cualquiera de los perfiles que se demandan hoy en día en el sector y que antes estaba más restringido.



Sin embargo, la moda también es la segunda industria que más contamina y de este problema y los cambios que está experimentando el sector se ha hablado en la mesa redonda durante la presentación en la que han participado el diseñador Juanjo Oliva; Pedro Monjardín, coordinador de Diseño de Moda en IADE, Carolina Blázquez, directora creativa de innovación y sostenibilidad de Ecoalf; Diego Pérez de Castro, director de IADE; y Marta Perlado, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nebrija, que ha moderado la mesa.





Para Diego Pérez de Castro, la unión con la Universidad Nebrija "es sumar fuerzas para crear el mejor grado de diseño de moda" y seguir formando grandes nombres del sector como ya han hecho con más de 7.000 diseñadores. Para la Facultad de Ciencias de la Comunicación supone acercarse a la tecnología y la creación, ha dicho Marta Perlado.



Juanjo Oliva, antiguo alumno de IADE, ha destacado a la Escuela como garantía de continuidad laboral y de formación interdisciplinar porque "el sector está en un momento de muchos cambios en el que más diversos perfiles se están solicitando". Para Pedro Monjardín, estos nuevos profesionales nacen ya con el concepto de "sostenibilidad y el uso de las tecnologías y de la comunicación incorporado" porque "el futuro de la moda está en la innovación de las materias, de los tejidos, de los patrones y de cómo contarlo", ha añadido Carolina Blázquez. Desde Ecoalf, Blázquez explica que "no entienden la moda sin sostenibilidad", y se orientan a "dar la oportunidad a los residuos de convertirse en materia prima otra vez". Oliva ha añadido que "primero hay que tener una buena base y con esos recursos luego se podrá experimentar" no sólo el diseñador, que no es la única parte creativa, sino todo el equipo.

La creatividad y el dinamismo son, por tanto, algunas de las señas de identidad de este sector, que exige a sus profesionales una formación técnica y teórica en continua evolución. En este sentido, el diseño de moda se encarga no solamente del diseño de prendas y complementos, también de materias como el diseño textil, diseño editorial, producción e ilustración de moda, estilismo y la búsqueda de tendencias, coolhunting, entre otros, salidas profesionales a las que se puede acceder con el Grado en Diseño de Moda.

La Universidad Nebrija, junto a IADE, hace un tándem perfecto aunando experiencia e innovación, al unificar una metodología docente eminentemente práctica, con las mejores instalaciones en el centro de Madrid. El objetivo del Grado en Diseño de Moda es dotar a los alumnos de una metodología de trabajo que les permita idear y ejecutar sus propios proyectos, tanto para el mundo de la empresa como a través del emprendimiento. Una metodología técnica y teórica que aúna el estudio de la historia, la industria y los conocimientos prácticos del arte de la moda.