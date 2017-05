Chema Alonso (Telefónica) afirma que Telefónica dotará de "moral" a Aura, su cuarta plataforma

El responsable de datos de Telefónica, Chema Alonso, ha remarcado que la compañía quiere dotar de "moral" a su cuarta plataforma 'Aura', que se lanzará en España en los próximos meses, con el objetivo de poder ofrecer a los clientes un servicio más adaptado al uso que realizan.

Durante su intervención en el 'Conversatorio de Derechos digitales de los ciudadanos', Alonso ha remarcado que esto posible gracias a las capacidad que presentan las tecnologías de Big Data y al uso de los algoritmos de 'machine leargning', que posibilitan generar conocimiento a partir de los datos del usuario.

En este sentido, el responsable de datos de Telefónica ha incidido en que es "fundamental" que las inteligencias artificiales tengan moral y ha remarcado que actualmente hay un montón de situaciones pendientes de resolver en este campo.

Por ejemplo, ha apuntado que hoy en día, al no tener todos los datos del uso que hace una determinada persona de los servicios de Telefónica, no pueden saber si está pagando por tarifas que no está consumiendo o su ha perdido un teléfono móvil y no lo está utilizando.

Por ello, ha indicado que Telefónica está trabajando para poder usar la inteligencia artificial y los algoritmos de 'machine learning' para dar el servicio "más adaptado a los clientes" en función del uso que hacen. De esta manera, Aura podrá automáticamente avisar a cliente para que cambie su tarifa o deje de pagar un servicio del que no está haciendo uso.

Telefónica presentó en el último Mobile World Congress (MWC2017) su proyecto de cuarta plataforma, una servicio de inteligencia artificial que permitirá al cliente gestionar su vida en Telefónica con el fin de aprovechar la posibilidad que tienen los datos de "enriquecer su vida".

Alonso ha incidido que la tecnología del Big Data permite hacer cosas que antes no eran posibles, empezando por una mayor capacidad de almacenamiento, pero ha remarcado que esos datos no son de la operadora, sino del cliente, que podrá decidir que hacer con ellos.

"Los datos pueden ser usados para una montón de cosas positivas, pero no es responsabilidad de Telefónica decidir si estos datos que generas te pueden enriquecer la vida", ha insistido.