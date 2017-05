El sector del taxi advierte de que las protestas de hoy se quedarán "cortas" si no hay acuerdo

El presidente de la Confederación de Taxis Autónomos de España (CTAE) y de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM), Julio Sanz, ha afirmado este martes que el sector del taxi inicia un camino que "no tiene retorno" y no parará hasta conseguir "estabilidad" para las 100.000 familias del taxi, por lo que ha advertido de que si no se consigue un acuerdo, los actos de protesta celebrados "se van a quedar cortos" con lo que se prepara para los próximos días.

En declaraciones a los periodistas frente a las puertas del Congreso de los Diputados y en paralelo a la manifestación secundada por miles de taxistas en Madrid para protestar contra las plataformas VTC, como Uber y Cabify, Sanz ha avisado de que "han puesto en pie de guerra a un sector que inicia un camino que no tiene retorno".

"No vamos a parar hasta conseguir estabilidad y asegurar el trabajo de las más de 100.000 familias del sector en España. Si no conseguimos acuerdo, estos actos de protesta se van a quedar pequeños con lo que estamos programando para los próximos días", ha advertido tras una jornada de protestas en la que se han llegado a producir cargas policiales.

En cualquier caso, Sanz ha valorado el encuentro mantenido con el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, al ser un "gesto muy importante", y ha indicado que los taxistas tienen previstos encuentros también con Podemos y el Grupo Socialista.

Sanz ha indicado que la nota lanzada ayer por el Ministerio de Fomento, en la que comunicó que mantendrá el actual régimen jurídico de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor (autorizaciones VTC), lejos de tranquilizar al sector les ha preocupado "mucho más".

En este sentido, ha denunciado que los taxistas han sido "sistemáticamente engañados", por lo que ha pedido "menos notas de prensa y más actividad para regular una situación que lleva a una situación crítica a más de 100.000 familias".

Por ello, ha remarcado que la Administración debe decidir si promueve "un servicio público de transporte formado por trabajadores que sostienen el Estado de bienestar con múltiples impuestos" o "plataformas de transporte que, eludiendo impuestos vía paraísos fiscales, traen empleo precario e inseguridad en servicio manifiesta".

De esta forma, ha pedido que se cumpla la normativa que establece que debe haber un VTC por cada 30 taxis, frente a la "insultante" situación de una VTC por cada siete taxis en Madrid y un aumento de autorizaciones de transporte con conductores, lo que hace que lo del taxi cada sea "más precaria".

"Estamos en constante provocación por estos modelos de transporte", ha recriminado Sanz, quien ha denunciado que invaden paradas de autobús, Renfe, aeropuerto, centros comerciales y hoteles "captando clientes fuera de la normativa". "Hay soluciones, formas y alternativas", ha añadido.