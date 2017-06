Carlos Rodríguez Braun: "La izquierda no quiere una donación de Amancio Ortega, prefiere quitarle el dinero por la fuerza"

Tras el éxito de la primera entrega, Carlos Rodríguez Braun publica ahora la segunda parte, una vez más, de la mano de LID Editorial. En Diez ensayos liberales II aborda la defensa de la libertad con varios enfoques. El primero de ellos es desde la historia del pensamiento económico.

En este punto entra en el debate sobre si Adam Smith fue realmente un pensador liberal, y pondera asimismo el liberalismo presente en el libro más famoso de Hayek, Camino de servidumbre. Además, cuestiona los dogmas predominantes en economía y política, y critica en particular el antiliberalismo de los populistas.

Esta edición incluye como principal novedad que varios de los ensayos se centran en la literatura. Así, se analiza la economía y la libertad en Don Quijote de la Mancha, y también en las obras de William Shakespeare. Dando un salto en el tiempo, el autor estudia el papel de la banca y las crisis financieras en un moderno autor de gran éxito: Ken Follett.

Y repasa los errores del economista de moda sobre el problema de moda desde un ángulo poco habitual: analiza la distorsión que a propósito de la desigualdad comete Thomas Piketty con las novelas de Jane Austen.

Carlos Rodríguez Braun es economista y profesor. Ha publicado en revistas académicas como History of Political Economy, The Journal of Economic Education, The American Journal of Economics and Sociology, Journal des Économistes et des Études Humaines y otras.

Es correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, miembro de varias asociaciones científicas y autor de más de 20 libros. Conferenciante, escritor y analista, colabora en prensa, radio y televisión. Miembro de la red de LID Conferenciantes.