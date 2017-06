Los titulares de preferentes de Deoleo no percibirán la retribución de 2016

Deoleo Preferentes no retribuirá a los titulares de participaciones preferentes con la 'remuneración no acumulativa', ya que la sociedad garante de la emisión, Deoleo, no obtuvo beneficio distribuible suficiente en el ejercicio 2016.

"Ni la emisora ni la sociedad garante de la emisión estarán obligadas a pagar dicha remuneración, ni los inversores podrán dirigirse contra las mismas para exigir su pago", ha afirmado la firma en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este contexto, Deoleo Preferentes no efectuará pago alguno de la 'remuneración no acumulativa' en tanto no se aprueben por la junta general de accionistas de Deoleo las cuentas anuales consolidadas de dicha sociedad correspondientes al ejercicio 2017, en cuyo caso se reanudará el pago de dicha remuneración (en las fechas de devengo y pago correspondientes) si se cumplen las condiciones previstas.

La firma ha aclarado que en las próximas fechas fijadas como fechas de devengo y pago de la 'remuneración no acumulativa' de la emisión (20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre de este año y 20 de marzo de 2018) no se pagará dicha retribución.

Deoleo cerró con pérdidas de 179 millones de euros en 2016 tras la decisión del consejo de administración de registrar en sus cuentas un deterioro patrimonial de 96,3 millones de euros para acometer la reestructuración en la que estaba inmersa la firma, así como por el impacto ocasionado por el cambio de normativa fiscal.