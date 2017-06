IE Business School lanza nuevos programas online de 4 a 6 semanas de duración para directivos internacionales

IE da un paso más en la formación ejecutiva con el lanzamiento de los HiOPs -High Impact Online Programs- una nueva generación de programas 'online' de cuatro a seis semanas de duración diseñados para directivos de perfil internacional.

Estos cursos, desarrollados por IE Exponential Learning, la división de IE que desarrolla los programas de formación ejecutiva, están diseñados para proporcionar un aprendizaje adaptativo e impulsar la enseñanza interactiva continua entre los participantes y profesores.

Los HiOPs potencian el desarrollo de proyectos en grupo, utilizan vídeos como material pedagógico y analíticas de big data para mejorar los contenidos y adecuarlos a cada programa. Los HiOPs incorporan también tecnologías aplicadas a la formación como las que ya se utilizan en WOW Room, la clase del futuro de IE.

"Con el lanzamiento de los HiOPS, IE se sitúa a la vanguardia en el desarrollo de executive education en formato online, con una metodología participativa y colaborativa, y en grupos reducidos de participantes", destaca la escuela de negocios.

Estos programas se benefician de la experiencia de IE en el desarrollo de programas blended como el Global MBA, considerado el mejor MBA online del mundo en el ranking 2017 de 'Financial Times'. Los HiOPs implementan los últimos conceptos, herramientas tecnológicas, calidad y el rigor académico de los programas presenciales de IE. Los participantes deberán superar un proceso de selección para ser admitidos.

Los HIOPS que se impartirán durante 2017 se centran en áreas como Digital Marketing, Social Media and Analytics, Startup to Scale Up: A Program On What To Do Once The Company Starts To Grow y Leading Innovation. Además, IE Exponential Learning está desarrollando otros nuevos programas que se impartirán a partir del otoño de este a