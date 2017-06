Adeslas Empresas, Solución a medida para la salud de su empresa

El trato personalizado se materializa cuando construimos para cada empresa la solución que se adapta mejor a sus necesidades.

La comodidad y rapidez en el acceso a los servicios, con mínimos trámites, la atención personalizada y sin esperas, y el poder incluir a familiares directos, convierten al seguro de salud en uno de los beneficios más valorados por los empleados.

La asistencia sanitaria de calidad incide en la disminución de los días de baja, el absentismo y aumenta la productividad.

¿Por qué contratar un seguro médico para su empresa?

La principal ventaja de ofrecer un seguro de salud para la empresa es que

aumenta la fidelización, el compromiso y la motivación de los

empleados, así como la productividad. Sin duda mejora el clima laboral, la imagen de Responsabilidad Social de la empresa y reduce el absentismo laboral.

Además de ser una cuestión de salud, no olvidemos el aprecio que los empleados sienten hacia su empresa por brindarle un servicio de calidad.



¿Cuáles son los beneficios para el empleado y su empresa?

Los empleados que reciban como parte de su salario (remuneración en

especie) un seguro de salud para ellos (pudiendo ser también para su

cónyuge y descendientes), no tendrán que tributar por este concepto

hasta un importe de 500 euros anuales por persona beneficiaria, ya que no

es considerado renta a efectos fiscales.

En el caso de los autónomos, las primas de seguro de salud satisfechas, la

de su cónyuge e hijos menores de 25 años que convivan con él; serán

consideradas gastos fiscalmente deducibles para la determinación del

rendimiento neto con el límite de 500 euros anuales por persona.

En conclusión y haciendo hincapié en las ventajas fiscales, las primas abonadas por la empresa pueden deducirse en el Impuesto de Sociedades hasta 500 euros por persona asegurada. Y para los empleados, hasta esa misma cuantía no tributa como retribución en especie.

¿Consejos para elegir a un buen mediador de seguros?

Tener un seguro médico ya no es un lujo sino todo lo contrario una necesidad. A veces por falta de tiempo e información, el cliente opta por el producto más barato sin tomar en cuenta sus necesidades especificas dando lugar a que la toma de decisiones no sea la adecuada. Un buen mediador de seguros te orientará a tomar la decisión acertada porque un seguro barato o caro no siempre es mejor, todo debe gestionarse en base a necesidades personales.

Mi experiencia desde hace más de diez años como Agente Exclusivo de SegurCaixaAdeslas y mi especialización en seguros médicos para la pequeña, mediana y gran empresa me permite dar el asesoramiento y el apoyo continuado que mis clientes precisan. Mi afán es esforzarme por superar sus expectativas , porque sin duda para mí, conseguir un cliente satisfecho es sinónimo de calidad.

¿Por qué elegir SegurCaixa Adeslas como Compañía aseguradora para mi empresa?

SegurCaixaAdeslas es la Compañía de No Vida líder en España en seguros de salud y ya aseguramos la salud de más de 13.000 autónomos y más de 8000 empresas en España.

Reconocida como mejor Compañía aseguradora de España 2017 por la revista internacional Global Banking and Finance ,cuenta con los principales Hospitales de referencia del ámbito nacional para dar la mejor atención a todos sus asegurados.

Ser la Compañía con mayor número de asegurados garantiza disponer de las mejores coberturas. El trato personalizado se materializa cuando construimos para cada empresa la solución que se adapta mejor a sus necesidades.

Disponemos de modalidades de contratación flexible atendiendo a las necesidades y circunstancias de cada organización. El tomador de la póliza puede ser la empresa o los empleados, con la posibilidad también de coste compartido. No obstante, como beneficio social puede ser un elemento de negociación salarial de alto valor percibido.

Además podrán beneficiarse de grandes descuentos y campañas comerciales en nuestros seguros de Hogar, Auto, Decesos, Negocio, y Accidentes Pymes permitiendo el aseguramiento individual o colectivo frente a un riesgo de accidente que pueda causar fallecimiento, invalidez o incapacidad.

¿Cómo elegir el mejor seguro médico para su empresa?

Si desea más información sobre cómo contratar su seguro de empresa puede ponerse en contacto conmigo a través de mi dirección de correo electrónico dlrosai@agente.segurcaixaadeslas.es indicando, datos de contacto, número de empleados y familiares a asegurar, y distribución geográfica para proceder a cotización de prima de seguro exclusiva para su empresa. Para cualquier consulta , o información adicional quedo a su entera disposición en el teléfono móvil 656 410 900 y estaré encantado de atenderle.