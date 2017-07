Los vinos españoles de Lidl, galardonados con los premios Baco y Bacchus

Los vinos españoles de Lidl han sido galardonados y reconocidos recientemente por su relación calidad-precio con los premios Baco de vinos jóvenes y Baccus, concursos nacionales de vinos de la Unión de Expertos Catadores.

En concreto, el tinto de Marqués del Cerro Tempranillo 2016 (D.O. Rioja) fue galardonado con el Gran Baco de Oro 2016, mientras que el ribeiro blanco de Casal do Río recibió el Premio Nacional Baco de Plata 2016. Otros vinos de la cadena de supermercados como el Hacienda Uvanis y Cutio se hicieron con el Baco de Oro y el tinto de La Bien Pintá logró el Premio Nacional Baco de Plata, según informó la compañía.

La cadena de supermercados ofrece a sus clientes vinos españoles que destacan por su "impecable" relación calidad-precio y que forman parte de una bodega con más de 80 referencias de surtido fijo y más de 20 referencias 'premium' con puntuaciones de la Guía Peñín, que le ha valido ser reconocida por el International Wine Challenge Spain 2016 en la categoría de 'Mejor selección de vinos de gran distribución'.

Lidl impulsa su apuesta por los vinos en los lineales de sus supermercados, como muestra que en España vende 27,9 millones de litros, lo que representa casi un 7% del volumen total de España, según datos de Kantar WorldPanel.

Por su parte, el Nit del Foc Brut (DO Cava), el Vega del Pas. (DO Rueda) y Barón del Cega Gran Reserva (DO Valdepeñas) recibieron los Bacchus de Oro, mientras que Aragonia Vendimia Seleccionada (DO Campo de Borja), Monte Plogar Crianza (DO Cariñena), Tramuz (DO Ribera del Duero) y Nivei (DO Rioja) se hicieron con el Bacchus de Plata.

Unos galardones que se unen al reciente premio internacional que recibió el espumoso francés Crémant de Bourgogne Blan, que obtuvo la plata excepcional en el prestigioso certámen International Wine and Spirit Competition, colándose entre los mejores del mundo.