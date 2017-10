Casa Ametller cierra por la huelga y pasa lista de los empleados que no la apoyan

Para quienes no las conozcan, las tiendas de la Casa Ametller son las que llevan el lema 'Sin Intermediarios' en sus escaparates aunque todo el mundo sabe que eso es una estafa y que la mayoría de sus productos vienen de Mercabarna.

Pero lo interesante no es eso sino lo que cuenta Dolça Catalunya: resulta que con motivo de la huelga separatista la dirección de Casa Ametller pidió a sus empleados ("dentro de la libertad individual de cada persona", of course) que se adhieran a la Taula per la Democràcia solicitando la suspensión de trabajo y cotización el día 3 de octubre, mediante un correo o llamada a Recursos Humanos.

Como dice el blog, "no basta con cerrar la empresa, sino que parece como si Casa Ametller quisiera saber quién se adhiere a la secesión haciendo una lista de empleados malos y buenos".

Y sobre el 1-O emitió un comunicado en el que lamentaba la cantidad de heridos por cargas policiales pero no la suerte de los policias y guardias civiles atacados por las turbas separatistas.

Si tienen curiosidad, pueden llamar a Recursos Humanos de Casa Ametller. Y después preguntarle también cuándo se expandirán por el resto de España, o si siguen comprando en Murcia y Alicante. PD ha intentado sin éxito contactar con el departamento de comunicación de Casa Ametller.