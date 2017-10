Bimbo y los dueños de Cola Cao también sacan su sede social de la Cataluña 'independentista'

El discurso de este 10 de octubre de 2017 de Carles Puigdemont, que declaró la independencia para a continuación suspenderla, no parece haber calmado a los empresarios, que siguen aprobando cambios de sede social fuera de Cataluña.

Este miércoles han sido Bimbo, los dueños de Cola Cao, Applus y Axa los que han seguido los pasos de otra treintena de grandes empresas (y muchas más entre las medianas y pequeñas) que optan por cambiar su domicilio social.

En concreto, Idialia Foods, los dueños de marcas como Cola Cao, Nocilla, Paladín, Okey y Mesura, han confirmado que cambian su sede.

La empresa de bollería, pan de molde y dulces Bimbo también saca su sede española de Cataluña.

La empresa recuerda que su capital es ya mayoritariamente mexicano y que comercializa sus productos en 24 países. En Cataluña tenía hasta ahora el domicilio social español.

Bimbo comercializa en España su propia marca (en especial, en pan de molde) y otras como Pantera Rosa o Tigretón. Además, el año pasado la empresa mexicana se hizo con Panrico, que compró al fondo de capital riesgo estadounidense Oaktree, por lo que también comercializa sus marcas, entre ellas, Bollycao, Donettes, Donuts o La Bella Easo.

Salida de aseguradoras

Por su parte, el consejo de administración de Axa España ha aprobado el cambio de domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao. Según ha informado la compañía en un comunicado, esta decisión viene motivada "por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto actual en Catalunya".

La aseguradora ha manifestado que estos acuerdos representan una aceleración de los procesos de fusión de Axa Vida con Axa Aurora Vida dentro de la estrategia de simplificación de entidades legales que la compañía inició a principios de año.

El sector financiero y el asegurador ha realizado muchos cambios de sede social estos días. El Consejo de Administración del grupo asegurador Catalana Occidente acordó ayer en una reunión extraordinaria el traslado de su domicilio social a Madrid.

CaixaBank y el Sabadell fueron los que abrieron el camino y les siguieron Banco Mediolanum, Arquia Banca, GVC Gaesco, EDM y las aseguradoras SegurCaixa Adelas y MGS Seguros. VidaCaixa y la gestora de fondos CaixaBank Asset Management también han traslado su sede social de Barcelona a Madrid.

El Consejo de Administración de la compañía de certificación industrial Applus también ha acordado por unanimidad cambiar su domicilio social a Madrid. La empresa, que cotiza en el mercado continuo, tendrá su domicilio social en el parque empresarial Las Mercedes, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Freixenet, "si hay independencia"

En medio de la fuga de empresas de Cataluña, la compañía de cava Freixenet era una de las que había señalado que supeditaba su cambio de sede social a una declaración de independencia unilateral.

Tras la comparecencia ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que anunció y suspendió la independencia en el Parlament catalán, hoy el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado que propondrá en el próximo consejo de administración, que tendrá lugar "a final de mes", la salida de Cataluña de la sede social de la empresa "si hay independencia" y no se frena antes todo el proceso.

De momento Boneta ha asegurado que la supuesta declaración de independencia de Puigdemont, no es tal, aunque ha pedido al Gobierno central que actúe y de una respuesta "proporcionada". En su opinión, "es una acción que no es acción, porque es una declaración que no es declaración", ha contestado Bonet.

Sobre si la compañía que preside ha notado repercusiones ya por el proceso soberanista, ha respondido que sí que la entidad ha sentido "alguna cosa", pero "nada relevante" hasta el momento, pues la empresa exporta el 80% de su producto, lo que hace que ese movimiento sea "menor".

