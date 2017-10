Nana Baffour: "A pesar del Brexit, el valor que el Reino Unido proveerá a Europa seguirá siendo relevante"

"Puede que proceder de un entorno político complicado haya sido una ventaja, África, Brasil...incluso ahora la situación en Estados Unidos lo es (...) Pero aprecio la complejidad y en ese terreno gente como yo podemos crear valor", cuenta entusiasmado Nana Baffour, el emprendedor y experimentado inversor nacido en Ghana, residente en Londres y Sao Paulo y con pasaporte norteamericano.

El grupo inversor de Baffour adquirió recientemente Getronics, compañía especializada en servicios TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) por un montante total de 220 millones de euros.

"¿Cómo podemos explicarnos que las más exitosas compañías de hoy sean Facebook, Google, Uber, AirBnB...? Porque tienen a la gente más creativa. Eso es lo que más me emociona, poder trabajar para seguir creando valor", reflexiona.

Baffour tiene claras las cosas tanto a la hora de decidir invertir como de expresar su lema cuando tiene oportunidad de hacerlo: "Estoy agradecido por esta oportunidad, hemos estado desarrollando esta idea durante los últimos seis años y seguiremos construyéndola. En mi opinión, todo se resume a creer en lo que estás haciendo. Tienes que tener fe para conseguir que las cosas ocurran".

La entrevista con Nana Baffour -que se desarrolla íntegramente en inglés- tiene lugar en el Four Season Hotel de Londres en un contexto político y económico tan complejo como apasionante. En el Reino Unido se sigue discutiendo cómo y cuándo activar el Brexit y nos encontramos justo la semana después de la votación de los catalanes en el referéndum unilateral convocado por la Generalitat el 1 de octubre.



Pregunta: ¿Por qué adquirió Getronics?

Nana Baffour: "Es la pregunta que más he contestado (risas), pero creo que la respuesta real es esta: prefiero ser el dueño de Getronics que de una mina de oro. Soy originario de Ghana, que durante muchos años era llamada la costa dorada. Y hablar de oro es la razón por la que yo uso este símil, porque una mina de oro es una mina 'sangrante' hasta que llegó el momento de no tener oro.

Getronics, en mi opinión, es una de esas pocas compañías actuales que está ubicada en el centro de un gran negocio pero que está capitaneando el mundo. El primer punto a tener en cuenta es el de crear valor.

Si echamos la vista atrás 50 o 60 años, las empresas exitosas eran las que tenían el acero, el metal, las fábricas, la industria...Hace 25 o 30 años, la mayoría de empresas exitosas eran las que tenían el capital, el acceso al dinero. En los últimos 15 o 10 años, la mayoría son las que tienen a la gente más productiva y más creativa. ¿Cómo explicamos el éxito de AirBnB, Facebook, Google, Uber entonces? Poseer a la gente más preparada en crear valor es lo que marca la diferencia.

La tecnología ha cambiado el mundo en los últimos 15 años y se ha convertido en la fuerza dominante a la hora de cambiarlo. La tecnología está transformando el mundo, y es lo que Getronics hace mejor, poniendo toda la atención en que somos una empresa tecnológica que ayuda a nuestros clientes. Mi punto de vista es que si tu ayudas a tus clientes a crear valor, tu estarás siempre sentado en la mesa porque cuando ellos ganan, tu ganas. Getronics es probablemente una de las mejores compañías independientes en servicios IT en Europa".

P: ¿Cuál es su percepción sobre el mercado de la IT en España y que singularidades tiene?

N.F: "Una de las perspectivas que yo he aportado a Getronics es que yo mismo, como persona, soy muy reflexivo con el tipo de empresa que tenemos. Este es un negocio internacional.

Yo soy originario de África, de Ghana, soy ciudadano estadounidense y residente brasileño. Entonces, ¿por qué esto es importante? La perspectiva que tengo sobre el mundo te coloca en una posición única para entender realmente el valor, en este caso, del mercado español y lo que ofrece.

Cuando yo estoy en España pienso que estoy como en Brasil -y no estoy comparando ambos países-, pero culturalmente, me siento como en casa y me gusta sentirlo así. Entiendo algo acerca de la sensibilidad y los planes que tenemos para nuestro negocio español, que aporta algo más del 30% de nuestro personal. Lo que es decir, una parte muy importante de nuestro negocio.

Lo que pienso que marca la diferencia en Getronics es que vemos de manera integral el mercado español dentro del negocio global que tenemos, y eso constituye una gran oportunidad para nuestra gente en España.

Este es un gran lugar para estar y una oportunidad que hay que aprovechar. Hay pocas empresas que pueden dar la oportunidad de trabajar en Asia, en el Reino Unido, en América. Y es algo que nos emociona".

P: Ahora estamos teniendo esta charla en Londres y vuestro grupo opera en diferentes partes del mundo. ¿Cómo puede afectar el Brexit?

N.F: "Uno nunca debería subestimar la creatividad de los británicos. Esto es algo que la gente suele olvidar. El británico es una de las personas más resistentes sobre la faz de la tierra.

Tengo mucha confianza en el hecho de que, al final, el impacto que la gente piensa que tendrá el 'Brexit' está probablemente exagerado.

Y el valor que el Reino Unido proveerá a Europa seguirá siendo relevante esté dentro o fuera de la Unión. En otras palabras, Reino Unido aporta un tipo de perspectiva a los europeos que pienso que es única y eso no va a cambiar fuera o dentro de la UE. No olvidemos que, después de todo, la Unión Europea solo existe desde hace 45 años. Si lo ponemos en un contexto de 500 años de existencia de Europa nos da bastante perspectiva. Es como me siento respecto a esta cuestión".

P: ¿Cuál es su punto de vista sobre el futuro? ¿Seguirá concentrando en Europa o tiene planes para otros lugares?

N.B: "Opino que deberíamos hacer mil millones más de negocios en Europa. No hay ninguna razón para no hacerlo. Tenemos uno de los mercados más grandes aquí si nos fijamos en el PIB, dejando fuera a China y a los Estados Unidos.

Por eso opino que la línea debería ser la de crecer más aquí. Evidentemente, vamos a seguir pendientes de otros mercados, pero siempre teniendo presente que las empresas fuertes en Europa continuarán creciendo.

Entendemos este mercado, entendemos a nuestros clientes, llevamos mucho tiempo aquí, Getronics tiene una vida de 125 años y es una de las compañías tecnológicas más antiguas del mundo. Hay mucho margen de crecimiento en Europa".

P: ¿Cuál es su opinión sobre la ciber-seguridad en España y en concreto, sobre el SOC (Security Operating Center) de Barcelona?

N.B: "Nosotros queremos hacer un montón de cosas en España. Soy consciente de la reciente votación [en el referéndum ilegal convocado por la Generalitat el 1-O] que ha habido en Cataluña, pero toda la región de Barcelona es probablemente una de las más creativas que hay en el mundo y por tanto, nosotros pensamos que nuestro SOC (Security Operating Center) está en el sitio correcto. Necesita estar en España, en el centro del mercado español, aprovechando la ventaja que supone la creatividad y la innovación existentes en torno a la seguridad.

Estamos tomando algunas de las mejores tecnologías que hay en España y llevándolas a la plataforma que hay en el Reino Unido o Bélgica y exportando ese tipo de tecnología. En el Reino Unido estamos trabajando con algunos aeropuertos que apoyamos con tecnología desde España, y estamos investigando con aplicaciones en Bélgica cuya tecnología proviene de España. Nos sentimos poderosos con la habilidad para exportar innovación desde España al resto de Europa".

P: Escuchándole da la sensación que los que os dedicáis a la economía y a las inversiones tienen la fórmula mágica para saltar por encima de las trabas políticas...

N.F.: "Como africano, que ha estado operando en Brasil durante los últimos seis años, tengo aprecio por la complejidad del mundo y esto es una ventaja.

Lo que yo le digo a la gente, por ejemplo, es que ahora los españoles os quejáis sobre la política en España. Por supuesto, todo país tiene sus retos que superar pero al final, yo creo que si tú estás aquí, tienes la capacidad para crear valor y hacer las cosas en la dirección correcta.

Si tu quieres ser creativo, tienes que encontrar la manera de saber crear ese valor. Puede que yo haya tenido la ventaja de proceder de un entorno político complicado, África, Brasil...incluso ahora los Estados Unidos están en un momento delicado.

Pero lo esencial en un emprendedor es que sepa ver una oportunidad en la dificultad, ¿no es eso? Y eso es lo que hice".

P: ¿Se considera entonces más optimista que realista?

N.F: "No puedes convertirte en un emprendedor si no eres un optimista. Me he estado dedicando a esto durante 16 años. Hay un montón de días que cuando no eres optimista, no podrías ni salir de la cama.

Entonces necesitas serlo, pero no puedes ser bueno en algo solo siendo optimista. Es necesario también ser realista y hacer un justo balance. Es una mezcla. Pero, insisto, necesitas creer que el mañana será mejor que el hoy.

Nada es fácil. Nadie te dará nunca la oportunidad perfecta. Siempre hay alguna dificultad por el camino y tienes que confiar y saber ver la oportunidad y eso es a lo que me he dedicado durante 16 años".

P: Permíteme conocer mejor a Nanna Baffour, ¿cual cree que es la mejor cualidad que debe lucir un inversor tan experimentado?

"Cuando me preguntan por ello, yo contesto con otra pregunta antes. ¿Eres una persona creyente? Es el mejor ejemplo en cuanto a una cualidad y lo que marca la diferencia, creer. Pero creer en ti y en lo que haces. Tienes que tener fe y por eso yo siempre hago esa pregunta.

Crear oportunidades, observarlas, hacer que las cosas ocurran...es tan difícil que si no crees en ti no deberías ni intentarlo.

Durante tu vida te encontrarás a gente que te diga que estás equivocado, que estás cometiendo un tremendo error y te entrarán dudas. Pero tú te tienes que decir a ti mismo que crees en ti y que trabajarás para demostrarlo. Por eso digo que es como la religión.

Queremos estar seguros de que la gente en España entenderá cómo de apasionados estamos en lo que estamos haciendo, y cuánto deseamos lograr una mayor implicación en España. En los últimos seis años hemos estado construyendo este negocio en Brasil y han sido los seis años más difíciles pero lo hemos logrado porque hemos creído en él".

Antes de despedirnos, y ya de manera informal, aún nos da tiempo a satisfacer alguna curiosidad respecto a nuestro interlocutor ya de carácter más personal: - ¿"Cuántos días pasa fuera de casa al cabo del año?" -"En realidad nunca los he contado", asegura, y añade, como justificando su anterior respuesta: "estoy muy agradecido por la oportunidad de estar desarrollando todo este trabajo. "Me gusta lo que hacemos y creo que tenemos un valor que ofrecer a nuestra gente", finaliza con una sonrisa.