"El posicionamiento y la reputación son las áreas donde más invierten los hoteleros en nuestro país"

El sector hotelero de nuestro país y Portugal están en pleno desarrollo y consolidación a nivel internacional. Hablamos con Gustavo Egusquiza, uno de los especialistas en este sector. Son muy pocos los que se dedican a esta profesión en en un sector que cada vez demanda más estos profesionales que deciden que hoteles se ponen de moda en nuestro país.

¿Cuál es la situación actual del sector?

En los últimos años la industria del turismo ha tomado una nueva dimensión gracias a internet y las nuevas formas en las que nos comunicamos. La web se ha convertido en una fuente de información para los viajeros y esto afecta directamente a las agencias de viajes. Así como internet ha transformado la manera en la que compramos nuestros viajes, también ha modificado nuestro proceso de selección. Una investigación demostró que las búsquedas de términos como "hoteles en ciudad" ha disminuido un 70% ahora los clientes usan sitios como TripAdvisor y Expedia para comparar. Por otro lado el sector hotelero es uno de los que más ha cambiado a lo largo de los últimos años. Los nuevos gustos y necesidades de los turistas, los cambios en los canales de distribución y venta, unidos al reciente surgimiento de plataformas de economía colaborativa han modificado radicalmente el sector.

¿Qué deben hacer los hoteles para adaptarse a estos nuevos cambios?

Para los hoteles es fundamental conocer los patrones de comportamiento y consumo de sus clientes para reconocer sus gustos y necesidades. La diversificación de los perfiles de los turistas internacionales (cada vez más heterogéneos) que provienen de más mercados emisores y que tienen nuevas tipologías han provocado este cambio en los patrones de comportamiento de gasto de los consumidores.

¿Cuáles son las necesidades de los hoteles españoles?

Las necesidades de los hoteles hoy en día son muchas, pero simplificándolas se basan en la captación de clientes, en su fidelización y en maximizar sus ingresos a través del ahorro en comisiones y vendiendo a través de su propia web para ello los hoteles se han volcado en el marketing online ya que se trata de un mercado creciente en el que hay cada vez más clientes potenciales. La mayoría de las necesidades de marketing que tiene los hoteles son de posicionamiento SEO y SEM y campañas de Display Marketing para potenciar su marca, apertura de nuevos canales de venta, optimización de las fichas OTAs y portales de opinión: email marketing, gestión de redes sociales, reputación online y diseño gráfico. Una de las demandas estrellas de los hoteleros es potenciar el canal directo frente a la intermediación de OTAs y TTOO ( Tour Operadores ).

¿Cuáles son las nuevas innovaciones tecnológicas que los hoteles debería introducir en sus establecimientos?

Nuevas tecnologías como la geolocalización o mapas de calor para saber donde pasan los clientes más tiempo, pulseras que permitan comprar en las tiendas, restaurantes y facilitar tramites, el check in simplificado. Son tecnologías que se deberán incorporar en los hoteles en un futuro cercano.

¿En que área invierten más los hoteles hoy en día?

El posicionamiento y la reputación online son las áreas donde más invierten los hoteleros actualmente ya que han comprobado que es crucial para su negocio. Lo más básico de este planteamiento online es que cualquier hotel tiene que tener su web con su diseño responsive. El viajero cada vez tiene menos tiempo para reservar con antelación y contrata los servicios a través del viaje con lo cual hace que las ofertas de última hora dirigidas exclusivamente al canal móvil sea una buena estrategia de pequeños hoteles independientes.

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los hoteles es la estacionalidad como se puede mejorar.

Utilizando la hipersegmentación se puede utilizar en todos los departamentos y puede ser una estupenda herramienta para acabar con la estacionalización y mejorar el rendimiento de todos los departamentos.

¿Cuáles son las tendencias del marketing hotelero 2017?

Por un lado Google incorporará el algoritmo Penguin 4.0 y penalizará los enlaces de mala calidad. Para mantener o mejorar el posicionamiento orgánico habrá que verificar cada uno de los enlaces, así como su procedencia geográfica e idioma. Si se trabaja con estrategia de marketing contenidos de forma concienzuda y se crean textos de calidad los enlaces llegarán de forma natural. Una nuevo reto del SEO serán las búsquedas por voz que en este momento representan el 20% (Siri, Cortana, Google Now) y las nuevas formas de realizar búsquedas Google.

¿Como ve el turismo en Portugal?

Es un destino que esta al alza. Viajar a Portugal es siempre un placer. Portugal tiene una cultura propia con muchas influencias por todo el mundo. Los portugueses estuvieron en Oriente. Además tienes hoteles Palacio como los de la cadena Pestana que son un auténtico placer para los sentidos. El de Portugal es un lujo sobrio, austero y reservado, muy británico. La huella germánica y austriaca también se puede ver en lugares como el Palacio de Sintra o el chalet de la condesa de Edla. Pero no soy el único apasionado, Churchill, la emperatriz Elizabeth de Austria, Christian Andersen o Yourcenar tenían gran pasión por este destino.

¿Cuáles son las responsabilidades éticas de un escritor de guías de viaje?

Es una buena pregunta. Intento no dar sermones a los lectores y darles todos los hechos para que puedan llegar a una conclusión ellos mismos. El objetivo último de un escritor de viajes debe ser proporcionar una imagen lo más veraz posible, aunque en muchos casos sea políticamente incorrecta.

¿Qué app móviles son útiles en tus viajes?

Skyscanner para vuelos y google maps para no perderme en los sitios que visito.

Dígame un sitio que le decepcionó...

El paseo de la fama en Los Ángeles fue uno de los que más me impactó negativamente. Es una calle sucia y desvencijada llena de vagabundos y turistas fotografiando cada una de las estrellas. Los Ángeles es una ciudad peligrosa de por sí y no le veo interés de ningún tipo.

¿Cuál es tu destino favorito y por qué?

¿Viajar se ha convertido en una necesidad vital?

El viaje es como una terapia. Viajar limpia la mente y te obliga a adaptarte a nuevas circunstancias y eso es bueno. Cuando estoy fuera, tengo una perspectiva diferente de las cosas. Un viaje te cura todo.

Un paisaje inolvidable

Hay muchos, pero uno que guardo especial cariño es la costa de Cascais. Es un lugar muy especial. Sus playas a la noche son muy románticas y todos los edificios y la arquitectura son muy evocadores. Es un lugar que me fascina y que a nivel personal me ha dado mucho más de lo que jamás esperé.

¿Qué tipo de turismo atraemos a España?

En España hemos vendido el turismo de alcohol y playa durante muchos años. Es un auténtico error. Este turismo no deja casi ingresos y me parece poco interesante para el país. Creo que menos es más y debemos abogar por un turismo de calidad.

¿Hay algún hotel que nos recomiende en España?

Siempre recomiendo visitar la Abadía de Retuerta y el Asia Gardens son dos de los mejores hoteles que hay hasta el momento en España y han recibido numerosos premios internacionales. En el caso del Asia Gardens además juega con la ventaja de que se encuentra en un lugar privilegiado con un microclima único en la Península Ibérica.

¿Dónde pasa usted sus vacaciones?

Me gusta quedarme en mi casa y dormir hasta tarde, para mi es el plan perfecto. Poder ir al cine, comprar el pan o ir al supermercado son cosas que normalmente no puedo hacer y disfruto mucho con ellas cuando estoy de vacaciones.

¿Hay escritores buenos de viaje en España?

Realmente buenos hay muy pocos pero ahí tienes a Paco Nadal, Javier Zori, a Joaquín Geógrafo o Ana Álvarez Cufari. Son gente con mucho talento que destacan y además son buenos compañeros. En cualquier momento que les llamas están dispuestos para echarte una mano y es lo bueno de esta profesión que la gente te ayuda en cualquier cosa que necesitas. El periodista de viajes por lo general tiene un talante muy abierto e intentamos compartir y ayudar a nuestros compañeros.

Si pudieses escoger un lugar y un compañero de viaje ideales, ¿cuáles serían?

Pasaría una semana en Estambul, donde todavía no he estado, disfrutando de la cocina y de la música. También hay una ruta de senderismo relativamente nueva en Nepal que me interesa mucho. Y por último, me gustaría encerrarme en el camarote de un barco de cargo durante 100 días, para avanzar un poco con mi escritura.

Recomiéndanos qué leer para viajar por Asia...

Mis lecturas favoritas son novelas: Los Asiáticos, de Frederic Prokosch, y El Honorable Colegial de John LeCarre.

Un consejo antes del viaje...

Lleva tapones para los oídos.