Pringan a la Reina Letizia en el boicot a los joyeros Tous por 'independentistas'

Estaban convencidos de que el viaje a lam independencia y la ruptura de España les saldría 'gratis total' y hasta hace unos meses, les parecía hasta elegante y divertido (Pilar Rahola llama fascistas a los Tous por echarla de su patronato y 'renegar' del independentismo ).

El boicot a los Tous por sus evidentes vinculaciones con el independentismo se ha traducido en una importante caída de las ventas de la marca de Joyería catalana (Los joyeros Tous se 'acochinan' y aplazan la expulsión de Pilar Rahola de su Fundación).

Es complicado dar con una cifra exacta, pero se calcula que los flirteos de los joyeros d elos ositos con personajes como la monja Caram, Pilar Rahola y otros, les ha supuesto como mínimo estas Navidadews una bajada del 25% respecto de años anteriores (A los Tous les llega factura de sus guiños al 'procés' y hacen malabares para huir del independentismo).

Y ahora, para emponzoñar más el asunto, Ana Alós, escritora, periodista y biógrafa de los Tous relaciona nada menos que a la reina Letizia con el asunto, y afirma que la orden de que los empresarios retiraran del patronato de la Fundación Tous a la periodista Pilar Rahola y a la mujer de Artur Mas, Helena Rakosnik, partió de la mujer de Felipe VI (Tous: La monja Caram y sus fichajes no pone en buen lugar a la firma).

La biógrafa de los Tous, Ana Alós dejó caer este miércoles 3 de enero de 2018 en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, que a finales de noviembre:

"la reina Letizia se puso unos pendientes de Tous nada más salir la noticia de que se expulsarían del patronato a esas personas".

La periodista asegura que la Casa Real estaba detrás de la orden, "tal vez sugerencia", matiza Alós.

"Pensad que la Casa Real con todo este tema se está jugando el puesto también porque junto con el independentismo va inherente la república", argumenta. "La reina Letizia siempre ha utilizado joyas de Tous, por lo que no me parece tan descabellado que surja de la Casa Real la sugerencia".

De acuerdo con ella, no se trataría de una iniciativa de los Tous intentando parar el boicot, sino que habría partido de Zarzuela precisamente como idea para evitar la debacle de ventas (La reina Letizia hace oídos sordos con Tous y se lanza por resbaladizas pendientes ).

Ya se especuló con un tema similar cuando se comentó que la Seat se iba a ir de Barcelona y se dijo que el Rey habría hecho una llamada para provocar la marcha del fabricante de vehículos, y fue justo al revés. Felipe VI ha tratado en todo momento de calmar a muchas empresas que se planteaban irse de Cataluña.

No sería de extrañar que esta versión aportada por la biógrafa de los joyeros, que señala a la reina como responsable de la idea de expulsar a Rahola de la Fundación, acabara en una frivolidad incompatible con la actitud no intervencionista, salvo a favor de obra, de Zarzuela.

"Yo no he llamado a Casa Real para contrastarlo", reconoce Ana Alós.

A comienzos de octubre, Alba Tous reclamó la falsedad de una fotografía que se divulgó en la que posaba junto a Carles Puigdemont y otros grupo de partidarios de la secesión con una estelada.

La presidenta de Tous reconoció sin embargo que sí estuvo presente en aquella reunión en la que Trapero, el que fuera Mayor de los Mossos, tocó la guitarra y Pila Rahola tuiteó algunos momentos de la comida, que tuvo lugar en su casa.

Meses después, Alba Tous envió una misiva a sus trabajadores en la que intentaba apagar el fuego del boicot asegurando que representa "una marca con vocación internacional, española y catalana, de corazón".

Fue entonces cuando, para contrarrestar esta polémica, anunciaron la baja de Pilar Rahola y Helena Rakosnik, mujer de Artur Mas, de su fundación. Pero parece que no se ha producido y que incluso toda la polémica ha empeorado la situación.

Al parecer, el grueso de la clientela de Tous no está en Cataluña, sino en el resto de España. El bajón de ventas sufrido por la familia afecta también a sus socios (a los Tous no les gustan mucho las franquicias), entre quienes está por ejemplo Ana Rodríguez Mosquera, ex mujer de José Bono, ex presidente de la Junta de Castilla La Mancha y del Congreso.

Por cierto que, según ha explicado la biógrafa en Espejo Público, cuando los Tous se asociaron con los Bono, corrió el rumor de que los matrimonios se había cruzado, "esto sale en mi libro: que Rosa Oriols estaba liada con José Bono, y Salvador Tous con Ana Rodríguez", ha dicho la periodista en Antena 3.

"Esto sale porque me lo contó Rosa Oriol. Todos se rieron del tema y la vida siguió".

Paella amb amics a Cadaqués. pic.twitter.com/VKdRtQqqQ3 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 9 de agosto de 2016

Ana Alós tampoco ha hablado con los Tous sobre el asunto de la reina: