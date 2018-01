Burger King excluye en 2018 el español de carteles y menús en sus restaurantes de Barcelona

"Pues se van a joder, porque yo me paso aMcDonald's".

La frase esd e un padre de familia, uno más, de los cientos que andan encabronados con los de Burger King y sus desprecios.

La cadena estadounidense de hamburgueserías Burger King no ha variado su política de exclusión del español en sus tiendas de Barcelona y sólo utiliza el catalán en sus carteles y menús.

Ello pese a la cooficialidad de los dos idiomas y al derecho de los castellanohablantes a recibir la información del establecimiento también en la lengua de todo el Estado.

Terminó así 2017 y ha sido igual en en el recién estrenado 2018: Burger King España ha eliminado todo rastro del castellano en sus franquicias catalanas.

Burger King, que tiene en España su segundo mercado más importante de Europa, Africa y Oriente Medio, y al igual que otras grandes cadenas internacionales como Starbucks (que ha tenido que pedir disculpas en Cataluña y anunciar que rectificará y rotulará también en español) , opta así por mostrar solamente el catalán en sus protocolos de rotulación.

Y lo hace como otros establecimientos a los que la Agencia Catalana del Consumo (ACA) vigila desde que comenzara a multar en 2010 a los comercios que no utilizan el catalán en letreros, menús u ofertas de negocios.

Multas por rotular en español desde 2010

Y este organismo de la Generalitat encargado de imponer el catalán (y, en la práctica, la erradicación del español) lo hace en cumplimiento del Código de Consumo de Cataluña, aprobado mediante la Ley 22/2010, de 20 de julio y redactado en la era Pujol, que han mantenido los siguientes gobiernos desde el tripartito nacionalista que lideraba el PSC a los ya abiertamente independentistas de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Hay que recordar que desde el punto de vista legislativo, no se puede imponer ninguna de las dos lenguas cooficiales y el TC, que ha declarado constitucional el derecho de los consumidores a ser atendidos oralmente y por escrito en la lengua que escojan en sus relaciones con la administración, recuerda no obstante que en el ámbito de las relaciones entre particulares no se puede imponer "el uso de cualquiera de las dos lenguas".

La propia Ley catalana establece la regulación lingüística:

"de acuerdo con el régimen de cooficialidad de lenguas establecido en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, reformado mediante la Ley orgánica 6 / 2006 y que la lengua propia de Cataluña es el catalán que, también, es la lengua oficial en Cataluña junto con el castellano".

En el artículo 4 de la Ley sobre la rotulación y cartelería dice:

"cualquier elemento informativo de carácter fijo deberá estar redactado al menos en catalán con independencia de su soporte (por ejemplo los carteles o rótulos de las empresas o establecimientos que contengan información relacionada con la actividad comercial desarrollada, siempre y cuando tengan carácter permanente)".

En los restaurantes de Burger King España, al menos están en catalán, porque la otra lengua cooficial, la de todo el Estado, y que hablan los millones de turistas hispanohablantes (y del resto de España) que cada año visitan la Ciudad Condal, directamente, se ignora.