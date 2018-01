Así se reconoce cuando una casa de apuestas es legal

Hoy en día las casas de apuestas y los casinos online aparecen hasta en la sopa. Hay muchas. No paran de salir anuncios en la radio, en la televisión, en internet y lo único que vemos al pasea por las calles de todas las ciudades de España son nuevos salones de juegos y casas de apuestas presenciales. Esto permite que la gente tenga muchas opciones a la hora de elegir con cuál quedarse, y que la competitividad permita a los usuarios beneficiarse de ofertas que de otra manera serían inimaginables. Sin embargo, es conveniente tener cuidado. Todo negocio floreciente, y el de las casas de apuestas lo es, genera un mercado ilegal que pretende aprovecharse de este boom. Por ello, hay que saber reconocer cuándo una casa de apuestas es legal y por tanto totalmente segura. Os contamos cómo.

Comprobar si tiene licencia

Esto es esencial para saber si una casa de apuestas tiene licencia. Y es obvio. Si una casa de apuestas tiene licencia para operar en España es legal. No hay más. La licencia la otorga la Dirección General de Ordenación del Juego, que es la que se dedica a controlar que una casa de apuestas que quiere empezar a operar en nuestro país cumple con las condiciones para ello.

Y hay que decir que España, afortunadamente, tiene una ley bastante dura en este aspecto, ya que las casas de apuestas tienen que ofrecer a los jugadores garantías totales de que son fiables al 100%. Por ejemplo, las casas de apuestas que quieran operar de forma legal en España deben tener dominio.es. Esta es la manera más fácil de saber si una casa de apuestas es legal. Si tiene dominio.es, es que opera de forma legal, ya que sin él no puede aceptar jugadores que residan en España.

Otra manera de saber si es legal o no es encontrar el certificado que garantiza la licencia. De este modo se certifica que la casa de apuestas es fiable y segura, ya que ha superado las pruebas en relación a la privacidad, a la seguridad de la web, a los métodos de pago y a sus protocolos de encriptación que permiten ofrecer un producto perfecto para el jugador.

Comprobar que es segura

Aunque es cierto que si tiene la licencia automáticamente se garantiza la seguridad de la casa de apuestas, nunca vine mal asegurarse. Para ello, lo primero es mirar si la web tiene el candado de seguridad que certifica, por parte de empresas externas, que la página está encriptada correctamente. Es fácil, simplemente hay que mirar a la barra de direcciones y comprobar si tiene el icono del candado. Y si queremos investigar un poco podemos comprobar qué empresa lo certifica y buscarla en Google.

Comprobar qué métodos de pago ofrece

Esta parte es muy importante. Si tiene licencia los métodos de pago son totalmente legales y seguros, pero hay algunos más seguros que otros, como todo en la vida. Así, pagar con tarjeta, aunque normalmente se utiliza la misma tecnología que usa la banca online tiene cierto peligro, al igual que comprar por internet con tarjeta. Los datos de la tarjeta pueden ser robados si caemos en la trampa del Phishing debido a un email que hayamos recibido o si tenemos un malware en el ordenador que pueda leer lo que tecleamos.

Por eso, recomendamos utilizar un método de pago como PayPal, quizá el más seguro que existe. No tenemos que poner número de tarjeta, ni nada por el estilo, únicamente nuestro usuario y contraseña de PayPal, que además se hará desde una ventana propia del servicio de pago electrónico y que nos ofrece un seguro en el caso de que algo vaya mal durante el proceso. Por eso, tanto en las casas de apuestas como en las tiendas online, siempre es la mejor opción.

Además, al ser un método tan popular, todas las casas de apuestas como Pastón.es lo tienen entre sus opciones de pago.

Comprobar el funcionamiento de las propias apuestas

Una casa de apuestas tiene que ofrecer fiabilidad, seguridad y, sobre todo, confianza. Esto es esencial. Hay que tener en cuenta que los usuarios ponen su dinero confiando que todo transcurrirá de la forma más honesta posible. Por eso, aunque las casas de apuestas no pueden garantizar que los eventos son totalmente limpios, tienen la obligación de cerrar cualquier apuesta en cualquier evento en donde haya la más mínima sospecha de fraude. Esto no es una cosa que se pueda comprobar a primera vista, pero sí que se puede investigar un poco sobre dicha casa de apuestas y su forma de actuar en determinadas situaciones.

Por eso, aconsejamos también mirar en webs especializadas y foros para saber si una casa de apuestas es segura y fiable. No hay que dejarse llevar por las ofertas, si no ir más allá. Intentar en la medida de lo posible asegurarnos de que no estaremos dando nuestro dinero a una casa de apuestas ilegal. Puede ser una estafa. Hay que tener mucho cuidado con ello.