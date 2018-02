No liarla con los impuestos, el objetivo del emprendedor en 2018

Año nuevo, vida nueva. La llegada del nuevo año no solo pone punto y final al año anterior, sino que también incita a la sociedad a poner en práctica nuevos hábitos saludables. No obstante, estas buenas intenciones no duran mucho tiempo, y más de uno volverá a la misma rutina pocas semanas después.

Los emprendedores también marcan una serie de metas para arrancar y optimizar el funcionamiento su negocio durante el año 2018. Quizás evitar dejar los montones de facturas y papeleo sin organizar en cualquier cajón, no llevar un control de la contabilidad como Hacienda manda, ya sabes...

¿Cómo puede ayudarme una asesoría online?

La gestión de la facturación y contabilidad de un negocio, solventar dudas en temas fiscales, poder relajarse con la presentación de impuestos sin que se nos pase ningún plazo, la aplicación de las bonificaciones adecuadas en torno a nuestra propia cotización como autónomos o a la de nuestros trabajadores, son solo algunos aspectos en los que contar con los servicios de una asesoría especializada para emprendedores.

Por suerte, existen empresas que cuentan con un gran equipo de profesionales especialistas en cada rama de actividad. Ayudatpymes, por ejemplo, la asesoría que trabaja con más pymes y autónomos a nivel nacional, ofrece el servicio integral de un asesor personal desde 25 euros al mes.

Un servicio integral para negocios, todo incluido: laboral, fiscal y contable con tarifa plana desde 25 euros.

¿Por qué debo recurrir a una asesoría online para hacer la contabilidad?

La Agencia Tributaria exige a los empresarios llevar al día la contabilidad de su negocio. El organismo controla que el negocio afronte la carga fiscal que le corresponde en función a sus circunstancias.

El tema es que conocer la regulación fiscal vigente, los cambios en la normativa y las mejores alternativas a la hora de implementar ciertas opciones de gestión en un negocio, no siempre es tarea sencilla.

La complejidad de la gestión de un negocio en este sentido, puede variar en función a la naturaleza de la actividad que desarrolle. En algunos casos, cuando se desconocen aspectos importantes, puede ser buena opción contar con la ayuda profesional de un asesor experto en la gestión de trámites relacionados con ese tipo de negocio en concreto.

Ese es el caso, por ejemplo, de la gestión fiscal de emprendedores como traders y otros profesionales dedicados a temas de inversión, tal como se refleja en este artículo de la asesoría online Ayudatpymes.

Lo barato puede salir caro

Poner en marcha un negocio no es barato, eso todo el mundo lo tiene clarísimo. De hecho, lo más común es incurrir en pérdidas durante los primeros meses y, en algunos casos, años de actividad.

Lo importante es saber otorgar a cada aspecto del negocio la relevancia que merece, en función del impacto que pueda tener sobre el desarrollo normal de la actividad.

No solicitar la bonificación de la tarifa plana en el momento del alta, hace que no puedas acceder a ella en el futuro, perdiendo un ahorro de en torno a 4.020 euros en cotización social.

Y no sólo eso. No saber solventar de manera adecuada temas con Hacienda, que se nos pasen plazos de presentación de ciertos modelos, no saber actuar ante un requerimiento de información fiscal o cómo comportarnos ante una visita del Inspector de Trabajo, son sólo algunos de los temas que pueden salir bastante caros de no ser tramitados correctamente.

Cuando se manejan este tipo de temas, no tiene porqué surgir ningún problema. El inconveniente se presenta cuando la situación no está tan controlada como debería. En ese caso, adelantarse a todas estas situaciones, es totalmente factible contando con la ayuda adecuada.