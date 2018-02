Madrid se prepara para recibir la mayor feria de marketing digital de España

OMExpo, la mayor feria de marketing digital en toda España y en el sur de Europa, vuelve este año a Madrid para revolucionar el mundo del marketing y las nuevas tecnologías. La 14º edición de esta feria tendrá lugar los días 25 y 26 de abril y se espera que más de 300 marcas, que ya protagonizaron el evento el año pasado, sean visitadas por más de 8.500 personas de más de 35 países europeos.

Durante estos dos días tendrán lugar presentaciones, por parte de las ponencias más importantes del marketing y ecommerce, acerca de innovaciones y tendencias que marcarán el futuro del mundo digital, un ámbito que cada vez se hace más importante en nuestro día a día y que no deja de evolucionar a alta velocidad. Además, el evento de este año contará con nuevas áreas, como el Logistics Area y Start Up village.

Por otro lado, es importante decir que este año el evento también se celebrará de la mano de Shop, the future of the retail. Se trata del primer salón especializado que se implantan en España para poner solución a las necesidades de los retailers. Este tipo de vendedor es aquel que necesita poner en marcha continuamente estrategias en sus marcas y productos, con el fin de que los clientes siempre se encuentren satisfechos y crezcan lazos de unión entre la empresa y éstos.

Así pues, casi 3.000 visitantes podrán participar en mesas redondas, debates, ponencias y otros, con el fin de encontrar una respuesta que le faciliten su trabajo en tienda online de cara a sus clientes. Todos estos visitantes cuentan con distintos perfiles, pueden ser pequeñas y grandes industrias de comida, moda, farmacia, turismo, hoteles... también pueden ser franquicias, centros comerciales, servicios financieros u otros.

Si eres una pequeña o mediana empresa en busca de expansión y soluciones de marketing a tus ventas o simplemente eres un apasionado de este mundo en constante evolución, ya puedes registrarte para acudir a uno de los mayores eventos del año. El registro gratuito al evento es por tiempo limitado.

Los speakers y ponentes que presenciarán el congreso digital se irán confirmando en los próximos días

