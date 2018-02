El secreto que se esconde tras el hummus de Mercadona te dejará boquiabierto

Se llama George Stavrakakis, es dueño y director de Rensika, y afirma a 'El Confidencial': "Tengo la receta del hummus desde los 17 años, y al final, cuando me he puesto, he dado en el clavo". (La sorprendente y fresca novedad de Mercadona que hace temblar a Amazon).

Así dicho, es probable que este nombre no te sugiera nada. Pero si decimos que Stavrakakis está detrás del hummus del Mercadona, probablemente este griego de 62 años empiece a generarte más interés.

Stavrakakis produce en su planta de Barcelona 20 toneladas de puré de garbanzos al año. Esta tremenda cantidad de producto le sirve para proveer sus dos marcas de hummus: YGriega y Simply Greek.

La primera provee las estanterías de los principales lineales españoles, como Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés. La segunda ya es todo un mito en el gigante valenciano de los supermercados, Mercadona, donde Rensika vende el 70% de su producción.

Desde que su compañía comenzó a elaborar hummus en 2010 ha crecido de 4 a 82 empleados y su facturación ha aumentado de 1 a 15 millones en 2017.

La Guardia Civil alerta a los adictos de lo gratis contra el timo Mercadona...