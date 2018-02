Así ha respondido Zara a la niña que les pedía ser su modelo masculina

Eliza Brichto es una niña de 7 años que ha demostrado tener las ideas claras a una edad muy temprana.

"Me gustaría ser modelo de Zara chicos", escribía en una carta dirigida al grupo Inditex.

Unas palabras que se han compartido en las redes sociales y que han acabado por convertirlo en una petición viral.

"Miré la colección de Zara para niña y no me acabó de gustar, pero entonces cogí un pequeño folleto de ropa de chico y me encantó".