Así es Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal y célebre por su 'mondongo'

Álvaro Pérez, conocido durante estos años como El Bigotes, visitó el Congreso de los Diputados el pasado 20 de febrero de 2018 y se puso a 'cantar la traviata' ante la comisión de investigación por el caso Gürtel, relacionado con la financiación irregular del PP.

"Algún día se sabrá la verdad de la 'Gürtel'. Porque yo sería un empleado del señor Francisco Correa, pero hay secretarias que cobraban 1.000 euros y están condenadas a ocho años de cárcel. Y no han hecho nada".

Pero lo mejor vino después, cuando habló directamente del marido de María Dolores de Cospedal:

"He visto que hay dos nombres que salen nueve, diez y once veces (en los papeles de Bárcenas), que son el señor Ignacio López del Hierro, que es marido de la ministra Cospedal, y Ángel Piñeiro López... Figuran como atizantes, vienen aquí a soltar el mondongo y no vienen aquí a declarar".